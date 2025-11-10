Genkingen gewinnt in Upfingen – Walddorf siegt im Kellerduell

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Alb brachte klare Ergebnisse an der Spitze und viel Bewegung im Tabellenkeller. Während Spitzenreiter Dettingen/Glems den SV 03 Tübingen eindrucksvoll mit 4:0 bezwang, baute Sickenhausen seine Serie fort und festigte Rang drei. Genkingen punktete auswärts, Walddorf feierte einen wichtigen Sieg in Altingen. Reutlingen ließ in Gomaringen Federn, und Derendingen sowie Tübingen II trennten sich torlos.

Der TSV Genkingen gewann das Duell zweier punktgleicher Teams in Upfingen mit 2:0. Philipp Deh brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, Dominik Früh entschied die Partie mit dem 2:0 in der 79. Minute. Genkingen springt mit nun 20 Punkten auf Rang fünf, während Aufsteiger Upfingen nach der sechsten Saisonniederlage im Mittelfeld stagniert.

Der Aufsteiger Sickenhausen bleibt das Team der Stunde und siegte souverän mit 3:1 gegen das Schlusslicht aus Zainingen. Dabei begann die Partie mit einem Schock: Richard Schaaf traf bereits in der 2. Minute zur Gästeführung. Doch nur zwei Minuten später stellte Andreas Hiller den Ausgleich her, ehe Noel Bakar (32.) und Philipp Haile in der Nachspielzeit (90.+4) den Heimsieg perfekt machten. Mit nun 24 Punkten festigt Sickenhausen den dritten Platz und mischt weiter in der Spitzengruppe mit.

Der TSV Hirschau sicherte sich im Auswärtsspiel beim SV Pfrondorf einen wichtigen 3:1-Erfolg. Nach einer halben Stunde brachte Daniel Frank die Gäste in Führung (32.), Alexander Lauxmann erhöhte kurz darauf auf 2:0 (40.). Felix Walz sorgte in der 60. Minute für den Anschluss, doch Daniel Genuardi entschied die Partie in der 81. Minute. Hirschau klettert damit auf Rang elf, während Pfrondorf mit 15 Punkten weiter im Tabellenkeller steckt.

Das Spiel fiel aus. Der VfL Pfullingen teilt dazu mit: "Nichts war’s mit dem Flutlichtspiel am Freitagabend! Dichter Nebel machte die Austragung der Eröffnungspartie des 13. Spieltags unmöglich. Schiedsrichter Yunus Kunstreich wartete die in diesem Fall vorgeschriebene Dreiviertelstunde ab, auch ein Ausweichen auf einen der Rasenplätze wurde in Erwägung gezogen. Zwischenzeitlich schien sich die Sicht tatsächlich zu bessern – doch kurz darauf wurde es wieder schlimmer. Schließlich stand fest: An diesem Abend geht nichts mehr."

Ein packendes Duell sahen die Zuschauer in Gomaringen, wo die Gastgeber einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg verwandelten. Heidt (23.) und Lo Presti (53.) brachten Reutlingen zunächst klar in Front, doch Maik Sparka (65.) und Leon Mohl per Foulelfmeter (72.) sorgten für den Ausgleich. In der 82. Minute schoss Dominik Schäfer Gomaringen zum viel umjubelten Sieg. Der TSV zieht damit an Reutlingen vorbei und steht mit 19 Punkten im Verfolgerfeld. ---

Im Topspiel ließ Spitzenreiter Dettingen/Glems keine Zweifel aufkommen und besiegte den SV 03 Tübingen deutlich mit 4:0. Tim Randecker eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, Mario Nikolovski legte kurz vor der Pause nach (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Randecker (55.), ehe Dominic Hirsch (62.) den Endstand markierte. Der Tabellenführer zeigte sich in allen Belangen überlegen und führt nun mit 31 Punkten souverän die Tabelle an. --- Gestern, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen TSG Tübingen TSG Tübingen II 0 0 Trotz klarer Chancen blieb das Aufsteigerduell zwischen Derendingen und Tübingen II torlos. Die Gäste hatten die große Gelegenheit zur Führung, doch Max Staib scheiterte in der 30. Minute per Foulelfmeter an Torhüter Rasmus Treiber. Beide Teams bleiben im unteren Tabellendrittel: Derendingen mit 15 Punkten auf Rang zwölf, Tübingen II mit 13 Zählern auf Platz fünfzehn. --- Gestern, 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen SGM Altingen/Entringen SV Walddorf SV Walddorf 0 1 Abpfiff

Im Kellerduell feierte Walddorf einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg. Kai Petruv erzielte bereits in der 12. Minute das Tor des Tages. Mit diesem Sieg verschafft sich der Aufsteiger Luft im Abstiegskampf und springt auf Rang acht, während Altingen mit 13 Punkten auf Platz 14 verharrt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________