Geniestreich und Traum-Volley – KFC ist weiter

Keine zwei Wochen nach dem deutlichen 6:1-Erfolg im Ligaspiel hat sich der KFC Uerdingen am Mittwochabend erneut mit dem SV Biemenhorst duelliert. Diesmal stand die Zweitrunden-Partie im Niederrheinpokal auf dem Programm. Und wie vor 13 Tagen blieb auch bei der Neuauflage der KFC die siegreiche Mannschaft – durch ein 3:0 (2:0) gelang dem Team der Einzug in die dritte Pokal-Runde. Insgesamt zeigten sich die Krefelder auch gut erholt von der überraschenden 1:4-Niederlage am Sonntag beim Liga-Schlusslicht FC Büderich.

Als Reaktion auf diese Niederlage hatte KFC-Trainer Julian Stöhr kräftig durchrotiert und insgesamt sieben Veränderungen an seiner Startformation vorgenommen. Unter anderem durfte Ephraim Kalonji für Etienne-Noel Reck an vorderster Front beginnen, hinten sortierten sich Kingsley Marcinek und Dominik Burghard anstelle von Seongson You und Anthony Oscasindas, der überhaupt nicht im Kader stand, in die Viererkette ein. Zudem übernahm Jonas Holzum im Tor für den erkrankten Raphael Hester, Dave Fotso Youmssi, Batuhan Özden und Mohamed Benslaiman Benktib durften sich im Mittelfeld beweisen.

Und in den ersten Minuten war der neuformierten KFC-Elf die fehlende Abstimmung noch ein wenig anzumerken. Zwar erspielten sich die Hausherren zwei Eckbälle, die blieben jedoch ohne Ertrag. Dann aber stand es plötzlich 1:0 – dank eines Geniestreichs von Alexander Lipinski. Eigentlich hatte Biemenhorst eine Situation an der Strafraumkante bereits bereinigt, doch ein Gästeakteur legte sich den Ball zu weit vor. Der KFC-Kapitän sprintete dazwischen, erkannte, dass SVB-Keeper Lennard Brandes zu weit vor seinem Kasten postiert war und chippte den Ball zur Führung ins Netz (11.).

Der endgültige Weckruf für den KFC, der zwar hinten noch eine brenzlige Situation zu überstehen hatte, nur vier Minuten später aber direkt nachlegte. Nach einem Konter geriet eine Hereingabe von rechts zu weit, doch Batuhan Özden erlief den Ball auf der gegenüberliegenden Seite, flankte erneut – und fand Mohamed Benslaiman Benktib, der per sehenswertem Volley zum 2:0 verwandelte (15.). Falls sich der SV Biemenhorst vorgenommen haben sollte, sich für die deutliche Pleite im Ligaspiel zu revanchieren – diese Pläne waren zu diesem Zeitpunkt der Partie erst einmal auf Eis gelegt.

Danach passierte aber erst einmal nicht mehr viel. Der KFC hatte die Partie unter Kontrolle, weil Biemenhorst auch offensiv überhaupt nichts anzubieten hatte. Und so musste man sich auf Uerdinger Seite fast schon ein wenig ärgern, einige aussichtsreiche Angriffe letztlich nicht ordentlich ausgespielt zu haben. Das hatte offenbar auch SVB-Coach Daniel Beine gemerkt, der noch vor der Pause seine Abwehr stärkte und Fabian Krichel einwechselte (39.). Nur Sekunden danach hätte der KFC allerdings auf 3:0 erhöhen müssen – Gäste-Keeper Brandes unterlief eine Freistoßflanke und hatte Glück, dass Ephraim Kalonji am langen Pfosten das Tor aus vier Metern per Kopf verpasste. Vor der Pause musste dann aber auch noch KFC-Coach Stöhr wechseln. Nedzhib Hadzha hatte sich verletzt, für ihn kam der Südkoreaner Seongson You (44.).

Kalonjis erster Treffer für den KFC

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann zunächst etwas hitziger, Schiedsrichter Davide Zeisberg musste beide Seiten nun öfter ermahnen und sowohl Ferdinand Schulte als auch Alexander Lipinski verwarnen. Vor den Toren passierte derweil nicht viel. Zwar brandete in der 61. Minute kurz noch einmal Jubel im KFC-Block auf, dem vermeintlichen 3:0 wurde die Anerkennung aufgrund eines vorherigen Foulspiels aber versagt.

Wenige Minuten später war der Jubel dann aber berechtigt. Lipinski bewies viel Übersicht und bediente den vor dem Tor lauernden Ephraim Kalonji, der nur noch einköpfen musste. Damit durfte er sich über seinen Premierentreffer im KFC-Trikot freuen – und mit dem 3:0 (67.) war die Vorentscheidung in dieser Partie dann auch gefallen. Immerhin kam Pierre Rogasik noch zu seinem Debüt für die Uerdinger.

Und weil der KFC danach nicht mehr wirklich wollte und der SV Biemenhorst nicht konnte, blieb es am Ende beim absolut verdienten Erfolg der Hausherren.