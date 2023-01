Geniestreich sichert verdienten Heimsieg

Einen verdienten Sieg landete unser TVN, der am Ende unnötig zittern musste. Den Siegtreffer erzielte Dominik Hanisch durch einen Geniestreich Mitte der ersten Halbzeit. Er führte einen Freistoß schnell aus als der gegnerische Keeper noch die Mauer stellte. Sein platzierter Schuss landete direkt im Eck zur Führung. Stavros Andreadis hatte in der ersten Halbzeit frei vor dem Keeper die Chance zu erhöhen. Nach der Pause hätte der TVN das Spiel vorzeitig entscheiden müssen. Trotz mehrmaligen Auftauchen in Überzahl vor dem gegnerischen Tor schaffte es der TVN nicht den Ball im Tor unterzubringen. Da man den Sack nicht zu machte, musste man am Ende nochmals zittern, gab es doch noch 1-2 im Ansatz gefährliche Situationen der Gäste. Zudem verletzte sich Keeper Halil Atay zehn Minuten vor Spielschluss und musste ausgewechselt werden. Am Ende stand dann aber ein verdienter Sieg.