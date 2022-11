Geniestreich bringt Verkehrsbetriebe ein Punkt

Wir schickten eine gute Altersgemischte Mannschaft ins Spiel. Unser Plan war es gegen den aktuell zweiten der Staffel wenig zu zulassen und die Räume eng zu gestalten. Das gelang der Mannschaft sehr gut und Verkehrsbetrieb viel nix ein um uns zu knacken. Wie aus dem nichts erzielten wir mit unserer ersten Chance das Tor kurz vor der Pause. In der Halbzeit besprachen wir noch paar kleine Sache und weiter ging es. Wir waren sehr konzentriert und machten dort weiter wo wir aufgehört hatten und erspielten uns paar Konter, die wir aber nicht bis zum Ende ordentlich ausspielten. So mußte es kommen wie es üblich im Fußball. Der Gegner bekam in unserer Hälfte einen Freistoß in der 78. Minute. Unser Torhüter wollte gerade eine Mauer stellen als der Gegner handlungsschneller den Freistoß einfach ins fast leere Tor schoss. Was keiner bemerkte, der Schiedsrichter hatte das Spiel schon wieder freigegeben und so stand es 1:1. Wir versuchten noch einmal alles aber es sollte nicht sein.