Geniestreich aus der Distanz: Dürnberger führt SV Wettelsheim zum Sieg

Die Gäste starteten hellwach in die Begegnung. Bereits in der 10. Minute zirkelte Dürnberger einen Freistoß von der linken Strafraumkante direkt auf das kurze Eck. Der gegnerische Torhüter war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag zur frühen Führung jedoch nicht mehr verhindern.

Was sich dann in der 27. Minute abspielte, dürfte den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben: Nach einer Balleroberung auf Höhe der Mittellinie schaltete Dürnberger am schnellsten. Er sah, dass der gegnerische Keeper zu weit vor seinem Kasten stand, und zog direkt ab. Der Ball segelte in hohem Bogen über den verdutzten Schlussmann hinweg in die Maschen – ein Treffer mit dem Prädikat „Tor des Jahres“.

Postwendende Antwort hält Spannung hoch

Die Freude über den komfortablen Vorsprung währte jedoch nur kurz. Praktisch im Gegenzug verkürzte die Landesliga-Reserve aus Großschwarzenlohe auf 1:2. Nachdem SVW-Keeper Marlon Roth zunächst noch glänzend pariert hatte, landete die anschließende Flanke am langen Pfosten, wo ein Angreifer per Kopf vollstreckte (28.). In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der Wettelsheim zwar die Spielkontrolle behielt, aber mehrfach am dritten Treffer vorbeischrammte – unter anderem klärte ein Verteidiger kurz vor der Pause einen Lupfer von Bene Aurnhammer auf der Linie.