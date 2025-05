Genießer und Sektspritzer: Grafing setzt Serie fort – FCAP steht Meister Spalier

FC Aschheim II – TSV Ebersberg II 1:1: Keine zwei Minuten waren gespielt, da schien der Ebersberger Plan aufzugehen. „Früh draufgehen, hohes Pressing“, hatte Stefan Holzmann seinen Spielern mit auf den Weg gegeben. Und prompt eroberte Alex Niedermaier den Ball und schloss einen Konter mit der TSV-Führung ab. So effektiv der Anfang war, so harmlos blieben die weiteren Aktionen der Gäste. „Wenn du gefühlt sechs, sieben 100-prozentige Chancen vergibst und nur ein Tor schießt, dann ist das am Ende des Tages zu wenig“, ärgerte sich der TSV-Coach über seine Offensivabteilung. Dennoch: „Kein Vorwurf an die Mannschaft, sie hat leidenschaftlich gekämpft. Nur unsere Chancenverwertung ist … ich sage es lieber nicht.“ Auch weil Aschheim II eine „schludrige Szene von uns“ zum 1:1 nutzte (24.). Holzmanns bescheidene Gefühls-Analyse: „Hauptsache wieder einmal einen Punkt geholt.“ Ist schließlich schon fünf Spieltage her, dass die Ebersberger Zweite etwas Positives fürs Konto gelang. (hw)

TSV Grafing II – Kirchheimer SC II 3:2: Zweimal einen Rückstand aufgeholt, eine überragende kämpferische Leistung geboten und zu guter Letzt das Siegtor geschossen. Die Grafinger Zweite hat das Duell mit den Gästen aus Kirchheim für sich entschieden und dem KSC II damit Platz zwei in der A-Klasse 6 ( München ) abgeknöpft. Es war zugleich der sechste Sieg in Folge. Coach Peter Ühlein, der von Aleksandar Dimitrijevic vertreten wurde, jubelte: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals als Spieler erlebt hätte. Das entschädigt für die Hinrunde. Diese Serie genießen wir – und wollen sie ausbauen.“ Felix Richter hatte die frühe KSC-Führung (7.) ausgeglichen (10.). Auch auf das 1:2 (59.) folgte postwendend die Grafinger Antwort durch Dimitrijevic (60.). Der Jubel der Gastgeber war kaum verklungen, da durften sie erneut ihre Kehlen strapazieren. Kilian Hilger verwandelte einen Strafstoß zum 3:2 (62.). Fast eine halbe Stunde langstemmten sich die Grafinger dann erfolgreich gegen eine vehement anstürmende Gäste-Elf. (hw)

SV Bruck – SV Dornach II 1:1: Immerhin einen Zähler erkämpfte der SV Bruck gegen die Reserve des SV Dornach. „Wir sind mit dem Punkt definitiv zufrieden. Es war wieder ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt.“ Diesen möchte der SV Bruck endgültig am kommenden Spieltag im Derby gegen den TSV Moosach gehen. Die Gäste, noch mit einer kleinen Chance auf den zweiten Rang angereist, führten durch Andreas Viehweger nach 17 Minuten mit 0:1. Brucks Spielertrainer Thomas Schwarzbauer glich aber schnell zum 1:1 aus (26.). „Danach haben wir gute Chancen, haben den Ball aber einfach nicht über die Linie gebracht“, monierte Kammerloher die Abschlussexpertise. (arl)

Moosach geht gegen SCBV II unter

SC Baldham-Vaterst. II – TSV Moosach 7:1: Hochspannung verspricht noch der Kampf um den Relegationsrang. Und mittendrin befindet sich nun auch der SC Baldham-Vaterstetten II als Tabellendritter. Nachdem die Mannschaft von Trainer Ralf Rensch unglücklich in die Rückrunde gestolpert war, sorgten drei Siege aus den letzten vier Partien für den Anschluss an den zweiten Rang. „Wenn wir in Ebersberg am nächsten Spieltag was holen, dann reden wir noch mal. Momentan sind wir aber von Grafing abhängig, das eine tolle Serie hingelegt hat.“ Grafing liegt einen Rang vor, der TSV Ebersberg und der Kirchheimer SC mit einem Zähler Rückstand einen Rang hinter der Baldhamer Reserve.

Gegen Moosach zeigte der SCBV II wieder „eine geschlossene Mannschaftsleistung wie gegen Dornach“, freute sich Rensch. Nach zwei frühen Toren von Valentin Sachs (2.) und Sydney Dogbe (13.) zum 1:1 spielte eine rote Karte für den Moosacher Torschützen wegen einer Notbremse (29.) den Baldhamern in die Füße. „Wir waren eh nicht so prickelnd aufgestellt. Und nach der roten Karte wurde es schwer, dann bekommst Du halt so eine Klatsche“, kommentierte Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner das Debakel. Für die Heimelf trafen noch Timon Becker (3), Armin Rooshani (2) und noch einmal Sachs. (arl)

Meister-Krönung im Anzinger Sportzentrum

FC Anzing-Parsdorf II – TSV Feldkirchen 1:2: Das Anzinger Sportzentrum war Schauplatz der Meister-Krönung. Durch den 2:1-Auswärtssieg machte der TSV Feldkirchen rechnerisch – wenn auch holprig – den Titelgewinn perfekt. Matthias Hausner hatte die Platzherren noch in Front gebracht (70.), ehe Jonas Anneser (75.) und ein Eigentor von Nikolas Stangl (86.) den Meistersekt fließen ließen. (bj)