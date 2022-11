Genie & Wahnsinn: Patrick Kroiß & sein fester Platz im Jahresrückblick Ein Assist, wie man ihn selbst in der Bundesliga nur ganz selten sieht, eine Megachance vergeben in der Nachspielzeit

Unglaubliche Szene in der Nachspielzeit - darf in keinen Jahresrückblick fehlen!

Es läuft die Schlusphase in Aubstadt, die 83. Minute: Patrick Kroiß bekommt am linken Strafraumeck die Kugel zieht mit dem Ball am Fuß in die Mitte, umkurvt zwei Gegenspieler und macht dann etwas, was das Herz von Fußballfans höher schlagen lässt. Per Geniestreich mit der Hacke steckt er perfekt durch auf Tobias Dietrich, der das Leder in die Maschen wuchtet! Wow, so einen Treffer sieht man selbst in der Bundesliga nur ganz selten. Kann man das im Training üben? "Nein", lacht Patrick Kroiß, "ich weiß gar nicht, ob man das so nachstellen kann." Kroiß wäre aber nicht Kroiß, wenn sich der Spaßvogel im nächsten Atemzug nicht selbst ein wenig auf die Schippe nehmen würde: "Ich glaube, ich habe mir einfach den Ball im Dribbling ein wenig zu weit vorgelegt und bin dadurch statt dem Tor näher zu kommen weiter weg gelaufen. Zum Glück haben ich dann Tobi (Dietrich, Anm.d.Red) noch im Rückspiegel gesehen. Und der macht das Ding dann halt auch in bester Mittelstürmermanier."



In der Nachspielzeit setzt Kroiß noch einmal zum Slalomlauf durch die Aubstädter Defensive an, macht eigentlich alles richtig und müsste das Leder nur noch aus sieben Metern im leeren Kasten unterbringen. Aber dann fehlt ihm im entscheidenden Moment ein wenig der Dampf, Keeper Lukas Wenzel kommt aus dem Nichts noch einmal herangeflogen und kann tatsächlich parieren! Wahnsinn, was für eine Chance. Eine Szene, die in keinem Jahresrückblick fehlen darf. Wie hat es der Stürmer erlebt? "Die zweite Szene würde ich sagen war ähnlich. Erster Haken ganz ordentlich, dann kann ich eventuell schon abschließen, zieh aber nochmal auf, und dieser Kontakt war nicht ganz sauber, sodass ich dann relativ wenig Druck beim Abschluss hinten den Ball bekomme. Im ersten Moment war ich natürlich schockiert, auch weil ich niemals dachte, das der Keeper so schnell wieder hochkommt, um da nochmal ranzukommen. Die letzten Minuten in dem Spiel waren ja sowieso recht turbulent. Jetzt ist es aber schon wieder rum ums Eck. Ändern kann man es ja sowieso nicht mehr", kann er über seinen Fehlschuss schon wieder schmunzeln.



Kroiß ein Typ mit Wiedererkennungswert: »Schießen kann ich immer noch nicht...«



Vom Talent her machen Kroiß in der Regionalliga sicher nicht viele etwas vor. Es hätte durchaus mehr werden können als Liga vier, das weiß er auch, aber den ganz großen Ehrgeiz verspürte er eben nie. Kicken mit den Kumpels war ihm immer wichtiger, ein Lebemensch ist er zudem. In der Halbzeit gab`s zu Bayernliga-Zeiten immer eine frische Cola. Ist das in der Regionalliga auch noch so? Kroiß lacht: "Na klar, die Cola schmeckt!" Er ist ein richtiger Typ, nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Von sich selbst hat er einmal behauptet, er könne nicht richtig schießen, deshalb lupfe er so oft. "Schießen kann ich immer noch nicht...", meint er launisch, "aber mit dem Lupfen haut mittlerweile auch nicht mehr so hin, wie man am Samstag beobachten konnte. Spaß macht’s zum Glück trotzdem noch."