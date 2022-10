Geniale Vorrunde für VfL Kaufering - Coach Enthart "superzufrieden" Mit 30 Punkten auf Rang vier

Kaufering – Die Vorrunde in der Landesliga Südwest ist schon wieder rum. Und die Fußballer von Aufsteiger VfL Kaufering spielten in den ersten 16 Spielen eine hervorra­gende Rolle. „Es war eine geniale Vorrunde“, lobt Trainer Ben Enthart seine Jungs. „Acht Siege in der neuen Liga, sechs Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Das habe ich mir vor der Saison gewünscht, aber es war so nicht zu erwarten. 30 Punkte zur Halbzeit sind für einen Aufsteiger top und ein gutes Polster für die Rückrunde. Ich bin superzufrieden“, sagt der Coach.

Allerdings war’s ein auch ein hartes Stück Arbeit, genauer gesagt: 16 Stücke harter Arbeit. Enthart: „Jedes Spiel stand auf der Kippe, alle waren heiße Fights und wir mussten immer ans Limit gehen.“ Das klappte bis auf einmal immer prima - nur beim 0:6 bei Tabellenführer Sonthofen waren die Kauferinger ohne Chance.