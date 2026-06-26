Generelle Absage des Spiel- und Turnierbetriebs am Wochenende

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) zieht die Reißleine: Aufgrund der aktuellen, als kritisch bewerteten Wetterlage hat der Verband den gesamten Spiel- und Turnierbetrieb für das kommende Wochenende vom 26. bis zum 28. Juni 2026 landesweit abgesagt.

Ursprünglich sollten die Vereine eigenverantwortlich entscheiden, ob ein Spielbetrieb unter den gegebenen klimatischen Bedingungen vertretbar ist. Wie der Verband jedoch mitteilte, habe sich in den letzten Stunden gezeigt, dass eine zentrale Anordnung notwendig sei, um insbesondere die Organisatoren von Turnieren zu entlasten und für alle Beteiligten eine „einheitliche und verlässliche Grundlage“ für die Planungen zu schaffen.

Der Verband begründet diesen drastischen Schritt mit der Verantwortung für das Wohlergehen aller Sportlerinnen und Sportler. Die aktuellen Wetterdaten unterstreichen die Brisanz: Während für heute noch strahlender Sonnenschein bei Werten von bis zu 33°C gemeldet ist, drohen für den morgigen Samstag, den 27. Juni, bereits vereinzelt Gewitter bei Temperaturen von bis zu 34°C.

„Angesichts der vorhergesagten Witterungsbedingungen hat der Schutz aller Beteiligten für uns oberste Priorität“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des SHFV. Man sei sich des organisatorischen Mehraufwands für die Vereine bewusst und bedauere die damit verbundenen Enttäuschungen ausdrücklich. Dennoch sehe man nach einer sorgfältigen Abwägung „keine verantwortbare Alternative“ zu dieser Entscheidung.

Der Verband bedankte sich bei den Vereinen für das entgegengebrachte Verständnis und den verantwortungsvollen Umgang mit dieser außergewöhnlichen Situation. Die Entscheidung zielt darauf ab, gesundheitliche Risiken durch die sommerliche Hitze und aufziehende Wetterumschwünge konsequent auszuschließen.