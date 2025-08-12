Generationswechsel bei SF Lorch – Peter Mathussek Ehrenvorsitzender

Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Lorch - Jugend bleibt Motor des Vereins Am 1. August 2025 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Sportfreunde Lorch im Vereinsheim „Goldwasen“ statt. Neben den turnusgemäßen Berichten standen in diesem Jahr auch richtungsweisende Neuwahlen an.

Nach der Begrüßung durch den langjährigen 1. Vorsitzenden Peter Mathussek eröffnete Bürgermeisterin Marita Funk mit einem Grußwort die Versammlung. Sie würdigte dabei die über 25-jährige Amtszeit Mathusseks, die sie als „konstanten Ankerpunkt des Lorcher Vereinslebens“ bezeichnete, und betonte zugleich die vorbildliche Jugendarbeit des Vereins. Trotz angespannter Haushaltslage sagte sie den Sportfreunden auch künftig die Unterstützung der Stadt Lorch zu. Jugendleiter Sven Scheller berichtete anschließend über die positive Entwicklung der Jugendabteilung. Mit 300 aktiven Spielerinnen und Spielern, betreut von inzwischen 29 Trainern und Betreuern, sind die Sportfreunde im Nachwuchsbereich so stark aufgestellt wie nie zuvor. Besonders erfreulich: Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte eine eigene Mädchenmannschaft ins Leben gerufen werden, die sich auf Anhieb die Meisterschaft sichern konnte. Sven Scheller hob zudem die Bedeutung der Kooperation mit der Lorcher Grundschule und die Teilnahme an städtischen Veranstaltungen hervor. Zukünftig will der Verein ein Konzept zur Jugendschutzprävention etablieren, welches federführend von Florian Ellenrieder ausgearbeitet wird.

Dennis Mathussek als Sportlicher Leiter musste bei seinem Bericht über die aktive Herrenabteilung einen gemischten Rückblick ziehen. Während die 2. Mannschaft ihre Rolle als Perspektivteam für Nachwuchsspieler erfolgreich ausfüllt, geriet die 1. Mannschaft nach starker Hinrunde in der Bezirksliga in Abstiegsgefahr und sicherte den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag. Trotz angespannter Personallage setzt der Verein weiterhin auf Eigengewächse und verzichtet bewusst auf teure externe Verpflichtungen. Kassierer Dominik Machau konnte von einer positiven finanziellen Entwicklung berichten. Die Mitgliederzahl hat erstmals die Marke von 500 überschritten. Besonders das hohe Spendenaufkommen und neu gewonnene Sponsoren sorgten für einen positiven Jahresabschluss. Dennoch bleibt der Verein aufgrund Altlasten weiterhin auf einen konsequenten Konsolidierungskurs angewiesen. Nach dem Bericht der Kassenprüfer, die eine einwandfreie Buchführung bestätigten, wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet. Die anschließenden Neuwahlen standen im Zeichen eines sanften Generationswechsels. Dominik Machau wurde einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Mit ihm übernimmt ein langjähriger Funktionär und Kenner des Vereins die Führung. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt oder neu gewählt wurden: Daniel Wahl (2. Vorstand), Jochen Keppler (Barkasse und Logistik), Marc Heide (Mitgliederverwaltung), Benedikt Geiger (Hauptkassier), Dennis Mathussek (Sportliche Leitung), Florian Ellenrieder und Jochen Keppler (Beisitzer), Matthias Gugel (Sponsoring), Günter Glumb und Götz Breuninger (Platzkassiere), Holger Wüst (Kassenprüfer) und Hansjürgen Jablonski (Schriftführer).