Generationswechsel am Grötzenberg: Mats Bollmann übernimmt den TuS Der TuS Homburg-Bröltal setzt auf eine interne Lösung mit Stallgeruch und befördert seinen Frauentrainer.

Mats Bollmann übernimmt von Nils Labitzke – Foto: Boris Hempel

Beim TuS Homburg-Bröltal stellen sich zur kommenden Spielzeit 2026/27 die personellen Weichen an der Seitenlinie neu. Nach elf Jahren intensiver Arbeit als Trainer und Co-Trainer im Verein hat sich Nils Labitzke (33) dazu entschieden, eine wohlverdiente Pause einzulegen. Sein Erbe tritt ein in der Region bekannter Fachmann an: Mats Bollmann wechselt von den Frauen des Vereins, die er aktuell noch in der Mittelrheinliga trainiert, zu den Herren. Unterstützt wird der 28-Jährige dabei von seinem vertrauten Assistenten Maximilian Müller. Während das Trainerteam neu formiert wird, bleibt eine wichtige Säule auf dem Platz erhalten: Bastian Sellau wird auch künftig für den TuS auflaufen, konzentriert sich jedoch künftig rein auf seine Rolle als Spieler und gibt das Amt des spielenden Co-Trainers ab.

Erfahrener Coach trotz junger Jahre Mit Mats Bollmann gewinnt der TuS einen Trainer, der trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Vita vorweisen kann. Neben seiner Station im Frauenfußball blickt er auf langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich des FV Wiehl zurück und war zudem eine Spielzeit lang als Co-Trainer der Wiehler Landesliga-Elf aktiv. Dass der Wechsel bereits seit einigen Wochen feststeht, unterstreicht die gewohnt ruhige und weitsichtige Planung bei den Bröltaler Verantwortlichen. Aktuell rangiert der TuS in der Kreisliga A Berg auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen hauchdünnen Punkt hinter dem Bezirksliga-Absteiger TuS Lindlar. Entsprechend groß ist die Spannung im Aufstiegsrennen. Im Interview spricht der künftige Chefcoach über seine Beweggründe und die Herausforderungen im Herrenbereich.

Mats Bollmann im Interview: „Akribisches Arbeiten gelernt“ Warum ist für dich jetzt der richtige Zeitpunkt, ins Trainergeschäft bei den Herren einzutauchen? Mats Bollmann: Ich finde die Aufgabe beim TuS Homburg-Bröltal super interessant. Im Verein sind sehr gute Strukturen vorhanden, gerade wenn es um Weiterentwicklung geht. Gleichzeitig ist die Mannschaft sehr eng zusammengewachsen und besteht aus einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Insgesamt ist es eine Kombination aus einem familiären Umfeld und leistungsorientiertem Fußball – das macht die Aufgabe für mich besonders reizvoll. In den letzten Jahren im Frauenfußball habe ich unglaublich wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, die mich sportlich und persönlich geprägt haben. Allerdings ist der Aufwand in der Mittelrheinliga über eine komplette Saison hinweg sehr hoch, vor allem durch die vielen Reisen. Deshalb fühlt sich der Schritt jetzt nach dem richtigen Zeitpunkt an, um mich als Trainer im Herrenbereich weiterzuentwickeln.