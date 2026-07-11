Generalproben: Osterhofen & Hauzenberg überzeugen - Schalding verliert

Jubel bei der SpVgg Osterhofen nach dem Siegtreffer von Tobias Lemberger (Bildmitte). – Foto: Alexander Ferazin

Am heutigen Samstag standen noch einmal einige Testspiele vor dem Ligastart auf dem Programm. Bezirksliga-Aufsteiger Osterhofen sorgte mit einem Sieg gegen den klassenhöheren Gegner aus Lam für eine Überraschung, während sich auch der FC Sturm Hauzenberg mit einem Erfolg weiteres Selbstvertrauen für den Saisonbeginn holte.

Letztes Testspiel vor dem Ligastart: Der SV Schalding-Heining musste sich am heutigen Spätnachmittag dem österreichischen Regionalligisten Union Gurten geschlagen geben. Den Treffer für die Niederbayern erzielte Markus Gallmeier in der 61. Minute. Gegen die starken Gäste aus Österreich zeigten die Schaldinger über weite Strecken eine engagierte und ordentliche Leistung. Trotz eines couragierten Auftritts reichte es am Ende jedoch nicht, um eine Niederlage zu verhindern. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Ligastart: Am kommenden Dienstag gastiert der SV Schalding-Heining zum ersten Punktspiel der neuen Saison auswärts in Rosenheim.

Eine Überraschung zum Abschluss der Testspielphase: Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Osterhofen gewann das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Ligastart gegen den klassenhöheren Gegner, die SpVgg Lam, mit 3:2. Dabei drehten die Niederbayern die Partie nach der Pause. Prechtl erzielte in der 51. Minute den Ausgleich, ehe Hanninger nur eine Minute später zur Führung traf. Zehn Minuten später gelang Lam durch Koller zwar noch einmal der Ausgleich, doch Tobias Lemberger machte mit seinem Treffer in der 72. Minute den Sieg für Osterhofen perfekt. Aus Sicht der Niederbayern war es ein gelungener Test, der Selbstvertrauen für den Ligastart am kommenden Samstag gegen Garham geben dürfte.

Ebenfalls erfolgreich verlief das letzte Testspiel vor dem regulären Ligastart für die SpVgg GW Deggendorf. Gegen den Landesliga-Absteiger TB 03 Roding setzte sich das Team von Trainer Wolfgang Kammerl knapp durch. Mann des Tages auf Seiten der Deggendorfer war Roman Artemuk, der mit seinen Treffern in der 9. und 52. Minute beide Tore zum Sieg erzielte. Nach erfolgreicher Generalprobe richtet sich der Blick nun auf den Saisonauftakt: Am kommenden Freitag empfangen die Deggendorfer den TSV Waldkirchen.