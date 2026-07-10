Generalproben allerorts! Vilzing vs. Gebenbach & weitere Top-Duelle

Moritz Hügel (am Ball) und die SpVgg SV Weiden treffen auf einen früheren DDR-Zweitligisten. – Foto: Rudi Walberer

Es ging fix: Die diesjährige Sommervorbereitung neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Ab nächster Woche geht es im überregionalen Bereich wieder um Punkte. Parallel starten auch die Spielkreise Regensburg und Cham/Schwandorf in die Saison. Dementsprechend absolvieren zig Mannschaften an diesem Wochenende ihre Generalprobe. Es kommt zu einigen interessanten Testduellen.



Regionalligist DJK Vilzing hat noch eine Woche länger Zeit zum Vorbereiten. Ihr vorletztes Testspiel absolviert die Elf von Trainer Thorsten Kirschbaum am morgigen Samstag. Zu Gast ist die DJK Gebenbach aus der Bayernliga Nord. Gebenbachs Ligakollegen DJK Ammerthal (gegen die SpVgg Bayreuth) und SSV Jahn Regensburg II (beim FC Augsburg II) bekommen es ebenfalls mit einem Regionalligisten zu tun. „Für uns bedeutet das Spiel gegen Bayreuth einen letzten Test vor dem Saisonstart, um zu sehen, wie wir uns gegen einen deutlich stärkeren Gegner schlagen. Das Augenmerk liegt auf dem Kollektiv und der Stabilität“, so Ammerthals Trainer Tobias Rösl. Fortuna Regensburg erwartet am Samstag zur Frühschoppen-Zeit um 10 Uhr die U19-Vertretung des SSV Jahn. „Jetzt geht es ans Eingemachte. Die Zeit des Ausprobierens ist vorbei“, bekräftigt Fortuna-Coach Arber Morina.



Derweil hat sich die SpVgg SV Weiden für die Generalprobe einen interessanten Gegner eingeladen. Aus Sachsen reist der einstige DDR-Zweitligist VFC Plauen an. Weidens Chefanweiser Michael Riester freut sich auf diesen interessanten Vergleich: „Eine super Standpunktbestimmung wartet auf uns. Der letztjährige Drittplatzierte der Oberliga Süd und ein Jahr zuvor aus der Regionalliga abgestiegene Klub hat diese Saison Ambitionen wieder aufzusteigen. Da werden wir sehen, wo wir uns zum aktuellen Stand befinden und an was wir eine Woche vor dem Punktspielstart noch arbeiten dürfen.“ Bayernliga gegen Landesliga heißt es bei den Freitagabend-Duellen FSV Stadeln gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf und FC Dingolfing gegen ASV Cham.



Die überregionalen Testspiele (Beteiligung Bezirksliga aufwärts) vom 10. bis 12. Juli auf einen Blick: