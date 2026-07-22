Generalprobe vor dem Saisonstart

– Foto: Reinhard Rehkamp

Für den SV Wilhelmshaven geht die Saisonvorbereitung in die entscheidende Phase. Am Mittwochabend steht mit dem WSC Frisia der nächste Testspielgegner im Sportpark Wilhelmshaven gegenüber.

Der SV Wilhelmshaven setzt seine Vorbereitung auf die neue Oberliga-Spielzeit am Mittwoch mit einem weiteren Testspiel fort. Im Sportpark Wilhelmshaven empfängt die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran den WSC Frisia und will die nächsten Entwicklungsschritte unter Wettkampfbedingungen machen.

Nach den bisherigen Testspielen bietet die Begegnung eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu festigen und die mannschaftliche Abstimmung weiter zu verbessern. Mit jedem Vorbereitungsspiel rückt der Saisonstart näher, sodass das Trainerteam zunehmend Wert auf Konstanz und die Umsetzung der einstudierten Inhalte legt.