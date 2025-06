Generalprobe vor dem Saisonstart

Während der Ligabetrieb noch ruht, richten sich die Blicke auf die anstehenden Testspiele: Die 16 Teams der Kreisliga Vechta bereiten sich mit teils anspruchsvollen Gegnern auf die Saison 2025/26 vor. Dabei treffen Aufsteiger auf etablierte Kreisligisten und der Bezirksliga-Absteiger Steinfeld startet ebenfalls in die Vorbereitung. Ein Überblick über alle angesetzten Partien – sachlich, knapp und auf den Punkt.

Holdorf II (Platz 14, 23 Punkte) tritt beim Kreisligisten aus dem Landkreis Osnabrück an. Nach einer Saison mit 101 Gegentoren soll die Defensive konsolidiert werden.

Gegen Altenoythe II aus der Bezirksliga geht es für Asyaspor um Spielpraxis auf höherem Niveau. Trainer und Team wollen sich besser aufeinander einspielen als noch in der letzten Saison.

In Quakenbrück wartet ein Kreisligist mit spielerischer Qualität. Für Brockdorf ist es ein echter Prüfstein nach unten und oben.

Gegen Grafeld soll Holdorf die Abläufe in Offensive und Defensive final abstimmen. Die Generalprobe für die neue Saison.

Der 1. FC Varenesch hat sein erstes Testspiel gegen den TSV Heiligenrode mit 3:2 gewonnen. Die Mannschaft legte offensiv schwungvoll los und gab die Führung trotz zwischenzeitlichem Ausgleich nicht aus der Hand. Insgesamt war es ein gelungener Auftakt in die Vorbereitung.

SFN Vechta II (Platz 10, 35 Punkte) reist zu Bakum II. Ziel ist es, in Sachen Stabilität und Raumaufteilung Fortschritte zu zeigen.

Das Heimspiel gegen einen kampfstarken Gegner dient der weiteren Abstimmung in der Viererkette. Auch Standards könnten eine Rolle spielen.

Zum Abschluss wartet mit Rechterfeld ein physisch robuster Test. Es dürfte das Spiel sein, das der Auftaktelf am nächsten kommt.

Essen als Topteam der Bezirksliga fordert Lüsche in allen Bereichen. Defensive Disziplin wird dabei entscheidend sein.

Do., 03.07.2025, 19:00 Uhr

TuS Neuenkirchen (Platz 3, 66 Punkte) will sich mit frischem Offensivspiel präsentieren. Gegen Holtenstede zählt die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorn.

Im Duell mit dem Bezirksligisten soll Langförde auch offensiv glänzen. Die Abstimmung in der Zentrale wird im Fokus stehen.

Do., 03.07.2025, 19:30 Uhr

TuS Neuenkirchen – FCR Bramsche (07.07., 20:00 Uhr)

Gegen Bramsche wartet ein starker Gegner. Neuenkirchen will hier die Frühform bestätigen.

SV Cappeln – SC SW Bakum (11.07., 19:00 Uhr)

Bakum (Platz 2, 66 Punkte) startet gegen einen unterklassigen Gegner. Ziel ist ein strukturierter Start in die Vorbereitung.

SC SW Bakum – BV Essen (19.07., 15:30 Uhr)

Das Spitzenteam der Vorsaison empfängt einen Bezirksligisten. Tempo und Tiefe im Spiel dürften im Mittelpunkt stehen.

SC SW Bakum – Hansa Friesoythe II (23.07., 19:30 Uhr)

Die Generalprobe für Bakum. Die Elf will mit Selbstvertrauen in die Saison starten.

SW Osterfeine II – BS Vörden (03.07., 19:00 Uhr)

Der Aufsteiger BS Vörden tritt in Osterfeine an. Der Fokus liegt auf der Anpassung an das höhere Spieltempo.

BS Vörden – SV Alfhausen (09.07., 18:15 Uhr)

Im Heimspiel gegen Alfhausen geht es um defensive Stabilität. Auch die Standards sollen trainiert werden.

SW Kalkriese II – BS Vörden (19.07., 16:00 Uhr)

Der finale Test für den Aufsteiger. Noch einmal wird unter Wettkampfbedingungen rotiert und ausprobiert.

SG Diepholz – Kroge-Ehrendorf (04.07., 19:30 Uhr)

Der zweite Aufsteiger startet bei einem Kreisligisten. Die neue Spielklasse verlangt früh Anpassungen.