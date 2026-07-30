Generalprobe vor dem Pflichtspielstart

Wenige Tage vor dem Start der neuen Oberliga-Saison steht für Eintracht Braunschweigs U23 die Generalprobe an. Am Donnerstagabend empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Möhrle den VfB Fallersleben auf dem B-Platz am EINTRACHT-STADION. Anstoß ist um 19 Uhr.

Für die Braunschweiger bietet die Begegnung die letzte Gelegenheit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern und den Kader auf den Pflichtspielauftakt einzustimmen. Nach einer intensiven Vorbereitung mit mehreren Testspielen soll gegen den Landesligisten insbesondere die Abstimmung innerhalb der Mannschaft weiter verbessert werden.