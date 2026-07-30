 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Generalprobe vor dem Pflichtspielstart

Eintracht Braunschweigs U23 empfängt den VfB Fallersleben zum letzten Härtetest

von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Horst Vogler

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Oberliga Niedersachs.
Landesliga Braunschw.
E. Braunsch. II
Fallersleben

Für Eintracht Braunschweigs U23 endet die Sommervorbereitung mit einem letzten Testspiel. Gegen den Landesligisten VfB Fallersleben will die Mannschaft von Uwe Möhrle vor dem Oberliga-Auftakt den Feinschliff für den Saisonstart finden.

Wenige Tage vor dem Start der neuen Oberliga-Saison steht für Eintracht Braunschweigs U23 die Generalprobe an. Am Donnerstagabend empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Möhrle den VfB Fallersleben auf dem B-Platz am EINTRACHT-STADION. Anstoß ist um 19 Uhr.

Für die Braunschweiger bietet die Begegnung die letzte Gelegenheit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern und den Kader auf den Pflichtspielauftakt einzustimmen. Nach einer intensiven Vorbereitung mit mehreren Testspielen soll gegen den Landesligisten insbesondere die Abstimmung innerhalb der Mannschaft weiter verbessert werden.

Fokus richtet sich auf den Saisonauftakt

Nach dem Test gegen Fallersleben beginnt für die U23 die unmittelbare Vorbereitung auf das erste Punktspiel. Am Sonntag, 9. August, startet Eintracht Braunschweig II mit einem Heimspiel gegen den Lüneburger SK in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen.

Die Generalprobe markiert damit den Abschluss der Sommervorbereitung und gibt dem Trainerteam um Uwe Möhrle die letzte Möglichkeit, personelle und taktische Entscheidungen für den Ligastart zu treffen. Ziel ist es, mit einem positiven Eindruck und der nötigen Sicherheit in die neue Spielzeit zu gehen.