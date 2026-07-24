Generalprobe vor dem Ligastart: FSV Schöningen testet gegen Lupo

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Für den FSV Schöningen biegt die Sommervorbereitung auf die Zielgerade ein. Bevor am 1. August mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jeddeloh die zweite Saison in der Regionalliga Nord beginnt, steht am Sonntag die Generalprobe auf dem Programm.

In Wolfsburg trifft die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek auf den Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg. Für den FSV ist es die letzte Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern, personelle Varianten zu testen und sich den Feinschliff für den Ligaauftakt zu holen.

Fokus auf den Saisonstart

Nach mehreren intensiven Testspielen befindet sich die Vorbereitung in ihrer Schlussphase. Mit der Partie gegen Lupo Martini will der Regionalligist noch einmal Selbstvertrauen sammeln, bevor es wenige Tage später erstmals wieder um Punkte geht.