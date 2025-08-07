Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Tom Fröhlich
Generalprobe vor dem Ernstfall – Empor Weimar testet gegen Mellingen
Zum Abschluss der Vorbereitung empfängt unsere Mannschaft am Samstag den SSV Mellingen. Der Gegner spielt in der Kreisliga und tritt somit eine Klasse tiefer an. Nachdem zuletzt vor allem die Defensive im Fokus stand, soll in diesem letzten Test nun offensiv mehr probiert werden. Ziel ist es, mutiger nach vorne zu spielen, Umschaltsituationen besser zu nutzen und mehr Torgefahr zu entwickeln. 💥⚽ Das Team will vor dem Pflichtspielauftakt noch einmal Selbstvertrauen tanken und sich spielerisch weiter einspielen.
Anstoß ist um 15 Uhr im Wimaria-Stadion – wir freuen uns auf eure Unterstützung! 💙💛