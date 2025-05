Generalprobe vor dem Derby gelungen: 8:2-Sieg in Salzgitter

Am gestrigen Sonntagnachmittag reisten die Freien Turner aus Braunschweig nach Salzgitter zum Tabellenletzten und wollten nach dem Pokaleinzug in der Braunschweiger Stadtmeisterschaft gegen den VfL Leiferde die Woche mit einem Sieg vergolden..

Es war von Anfang an eine "deutliche Verteilung der Kräfte" zu sehen, wie Gian Luca Renner, Co-Trainer der Braunschweiger fand und so stand es nach zwölf Minuten auch schon 2:0 aus Sicht der Gäste. Justin Bollonia verwandelte einen Elfmeter und Demis Siranidis legte nach. "Die frühen Tore haben uns gegen einen tiefstehenden Gegner geholfen." so Renner weiter.

In der Halbzeit schwor sich das Team der Braunschweiger dann, nicht zu verwalten, sondern weiter den spielerischen Flow mitzunehmen, um nach vorne zu spielen. Das funktionierte auch sehr gut. Im Endeffekt gewann man ganz deutlich mit 2:8. Demis Siranidis erzielte noch sein drittes Tor am Tage und auch die eingewechselten Joel Broda und Julian Pohlai trugen sich in die Torjägerliste ein. "Wir hatten noch Chance auf mehr Tore, aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen." resümierte Gian Luca Renner.

Nach dem knappen 2:1-Sieg im Hinspiel also nun ein sehr deutliches Ergebnis und der erste Sieg nach drei Spielen ohne Dreier für den Tabellenvierten. "Nach dem Einzug ins Pokalfinale gegen Leiferde war das ein guter Wochenabschluss." so Renner. Auf der anderen Seite ist Salzgitter nun seit fünf Spielen ohne jeglichen Punkterfolg und taumelt der Bezirksliga entgegen. In der kommenden Woche geht es für den Tabellenletzten schon am Mittwoch weiter gegen Petershütte. Die Freien Turner spielen am Sonntag das Derby gegen BSC Acosta. "Wir wollen den Mai komplett siegreich gestalten und uns in einen Flow spielen. Jetzt geht es in die Vorbereitung aufs Prinzenpark-Derby gegen Acosta." so Renner selbstbewusst.