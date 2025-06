Generalprobe steht fest: MSV Duisburg testet gegen Traditionsverein

Dietmar Hirsch und Conor Noß auf dem Weg zum Trainingsplatz. – Foto: Robin Bogaletzki

In die Vorbereitung ist der MSV Duisburg bereits gestartet, am Samstag wartet bereits das erste Testspiel auf die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch. Um 15 Uhr gastieren die Zebras im Nachbarschaftsduell beim Bezirksligisten Duisburger SV 1900 (FuPa-Liveticker). Sechs weitere Testspiele werden folgen, bevor am ersten Wochenende im August der Spielbetrieb in der 3. Liga startet. Die Generalprobe absolviert der Spielverein gegen die Offenbacher Kickers.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Die schweißtreibende Phase der Saison 2025/26 ist in vollem Gange. Der MSV hat am Montag den Trainingsbetrieb aufgenommen und arbeitet intensiv auf dem Platz an den Grundlagen für die anstehende Spielzeit in der 3. Liga. Mit bislang fünf Zugängen haben sich die Zebras punktuell verstärkt, weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen. Das jeweils Geübte auf dem Trainingsplatz wird vom Trainerteam in insgesamt sieben Testspielen abgefragt. Los geht es am Samstag beim Duisburger SV (15 Uhr, FuPa-Liveticker), den Abschluss bildet der Leistungsvergleich gegen die Offenbacher Kickers.

Wiedersehen nach fast 20 Jahren Zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine kommt es am Samstag, den 26. Juli um 14 Uhr. Gespielt wird auf halber Strecke zwischen Duisburg und Offenbach im Eisbachtalstadion in Nentershausen, direkt an der Autobahn 3 gelegen. Zuschauer sind bei dieser Partie zugelassen, über Ticketinfos will der MSV zeitnah seine Anhänger informieren. Zum bislang letzten Mal trafen die beiden Vereine in der Saison 2006/07 aufeinander. Damals ging es in der 2. Bundesliga um Punkte, der MSV holte deren vier aus den beiden Partien. Im Rückspiel in Duisburg setzten sich die Meidericher mit 4:0 durch, Markus Kurth schnürte einen Dreierpack, Ivica Grlic markierte den Endstand.