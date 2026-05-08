Generalprobe statt Gipfeltreffen: Eichholz blickt schon Richtung Pokal

– Foto: Vivian Pfaff

Wenn der VfB Lübeck II am Sonnabend den Eichholzer SV empfängt, ist es auf dem Papier ein Spitzenspiel – in der Realität jedoch eines mit begrenzter Tragweite. Die Gastgeber haben den direkten Aufstieg bei fünf Punkten Rückstand auf den SC Rapid Lübeck nur noch rechnerisch in Reichweite und müssen sich aller Voraussicht nach auf die Relegation einstellen. Eichholz wiederum hat den Anschluss an die Spitze bereits verloren.

Das damalige 4:4 steht sinnbildlich für die Offensivqualität beider Teams, aber auch für ihre Anfälligkeiten. Lübeck II zeigte sich zuletzt beim 3:3 gegen SV Todesfelde II erneut torreich, während Eichholz beim 1:1 gegen den Spitzenreiter aus Rapid Lübeck zumindest einen Achtungserfolg verbuchte.

Und doch liegt Spannung in dieser Partie, die vor allem für die Gäste eine andere Bedeutung trägt. Trainer Rene Sternberg richtet den Blick bewusst nach vorne – und vor allem auf das, was folgt: „Für unser letztes Auswärtsspiel der regulären Saison sind wir an der Lohmühle bei der U21 des VfB Lübeck zu Gast. Das Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch ohne Sieger – trotz einer zwischenzeitlich komfortablen Führung unsererseits.“

Letzter Test mit Blick auf den Pöbelberg

Für Sternberg geht es dennoch um mehr als nur Punkte: „Die vergangenen Spiele liefen aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend. Umso wichtiger ist es, die Generalprobe vor dem Pokalfinale erfolgreich zu gestalten.“ Der Fokus verschiebt sich damit klar – weg von der Tabelle, hin zur Form und zur mentalen Verfassung seiner Mannschaft.

Der Trainer formuliert das Ziel deutlich: „Mit einem positiven Ergebnis wollen wir uns das nötige Selbstvertrauen holen, um am Donnerstag für unseren Pöbelberg und für uns selbst den Pokal zu gewinnen.“ Es ist ein Satz, der zeigt, wo die Prioritäten liegen – und warum dieses Duell trotz fehlender tabellarischer Brisanz keineswegs bedeutungslos ist.

Für beide Teams bietet sich damit die Gelegenheit, unter Wettbewerbsbedingungen letzte Abläufe zu schärfen. Für Eichholz ist es vor allem die Chance, nach wechselhaften Wochen wieder Stabilität zu zeigen – und sich mit einem überzeugenden Auftritt das Vertrauen zurückzuholen, das für das anstehende Endspiel notwendig sein wird.