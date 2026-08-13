Generalprobe: SSV Weilerswist zu Gast in Wolsdorf

– Foto: Fupa

Die bisherige Vorbereitung kann sich durchaus sehen lassen. In insgesamt sechs Testspielen kommt der SSV bislang auf eine Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Nun wartet am kommenden Sonntag die letzte Generalprobe, bevor eine Woche später mit dem Kreispokal das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht.

So langsam neigt sich die Saisonvorbereitung des SSV Weilerswist dem Ende entgegen. In den vergangenen Wochen hat die Ziburske-Elf intensiv gearbeitet und wichtige Grundlagen für die bevorstehende Saison gelegt. Das große Ziel ist dabei klar formuliert: die Mission Aufstieg in die Bezirksliga.

Drei der bisherigen Vorbereitungsspiele absolvierte der SSV Weilerswist im Rahmen des REWE Istas Cup in Ahrem. Dort präsentierte sich die Mannschaft insgesamt in guter Verfassung.

Von den drei Begegnungen konnte die Ziburske-Elf zwei für sich entscheiden. Lediglich im Eröffnungsspiel musste sich der SSV dem Gastgeber SSV Rot-Weiß Ahrem geschlagen geben. Am Ende stand für die Weilerswister ein starker dritter Platz zu Buche.

Mit diesem Erfolgserlebnis im Gepäck richtet sich der Blick nun auf den letzten Test der Vorbereitung.

Letzter Härtetest beim TSV Wolsdorf

Am Sonntag, den 16. August 2026, reist der SSV Weilerswist zum TSV Wolsdorf. Der Gastgeber aus Siegburg-Wolsdorf ist in der Kreisliga A im Siegkreis beheimatet und dürfte der Ziburske-Elf zum Abschluss der Vorbereitung noch einmal einen interessanten Test bieten.

Für den SSV geht es dabei nicht nur um das Ergebnis. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel bietet die Partie die letzte Gelegenheit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu festigen, an Feinheiten zu arbeiten und sich das nötige Selbstvertrauen für den Saisonstart zu holen.

Nach den intensiven vergangenen Wochen und dem dritten Platz beim REWE Istas Cup möchte der SSV seine insgesamt positive Vorbereitung mit einem gelungenen Auftritt abschließen.

Die Spieldaten im Überblick:

TSV Wolsdorf – SSV Weilerswist

📅 Sonntag, 16.08.2026

⏰ Anstoß: 14:30 Uhr

📍 Kunstrasenplatz, Jakobstraße 88a, 53721 Siegburg-Wolsdorf

Danach wird es ernst

Nach dem Test in Wolsdorf ist die Vorbereitungsphase endgültig abgeschlossen. Bereits eine Woche später wartet das erste Pflichtspiel auf die Ziburske-Elf.

In der 1. Runde des Kreispokals ist der SSV Weilerswist bei der SG Houverath/Mutscheid gefordert. Spätestens dann zählt es – und die Mission für die neue Saison beginnt auch unter Pflichtspielbedingungen.

Doch zunächst gilt die volle Konzentration dem letzten Test in Wolsdorf. Noch einmal 90 Minuten Vorbereitung, noch einmal wichtige Erkenntnisse sammeln – und dann kann die neue Saison kommen!