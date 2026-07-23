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Generalprobe nimmt Form an: VfL testet gegen SC Telstar
Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt empfangen die Wölfe den niederländischen Erstligisten zur nächsten Bewährungsprobe
Die Vorbereitung des VfL Wolfsburg geht in ihre entscheidende Phase. Nach dem Trainingslager wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl der nächste anspruchsvolle Test. Am Freitag, 31. Juli, empfangen die Grün-Weißen den niederländischen Erstligisten SC Telstar auf dem A-Platz vor der Volkswagen Arena. Anstoß der Begegnung ist um 17 Uhr.
Mit dem Duell gegen den Eredivisie-Klub setzt der VfL seine Serie hochklassiger Testspiele fort. Rund eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt bietet die Begegnung eine weitere wichtige Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und den Leistungsstand der Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.
Für Tobias Strobl und sein Trainerteam ist die Partie zugleich einer der letzten Härtetests, bevor die Vorbereitung in die finale Phase geht.
Fokus auf Kaiserslautern
Nach dem Test gegen Telstar richten sich alle Blicke auf den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga. Am Samstag, 8. August, startet der VfL Wolfsburg mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die neue Spielzeit. Die Begegnung in der Volkswagen Arena wird um 20.30 Uhr angepfiffen.
Für das Testspiel gegen den SC Telstar gilt: Gästefans erhalten keinen Zutritt zum A-Platz vor der Volkswagen Arena.