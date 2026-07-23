Generalprobe nimmt Form an: VfL testet gegen SC Telstar

Mit dem Duell gegen den Eredivisie-Klub setzt der VfL seine Serie hochklassiger Testspiele fort. Rund eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt bietet die Begegnung eine weitere wichtige Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und den Leistungsstand der Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.

Für Tobias Strobl und sein Trainerteam ist die Partie zugleich einer der letzten Härtetests, bevor die Vorbereitung in die finale Phase geht.