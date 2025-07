Generalprobe mit Tradition: Osnabrück empfängt Holstein Kiel zum Test

Zum Abschluss der Sommervorbereitung treffen am Samstag (Anpfiff: 13:30 Uhr) Drittligist VfL Osnabrück und Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel an der Bremer Brücke aufeinander. Für beide Mannschaften ist es die Generalprobe vor dem Ligastart – und ein letzter Härtetest unter Wettkampfbedingungen.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat Holstein Kiel den erwarteten personellen Umbruch vollzogen, konnte jedoch zentrale Leistungsträger im Kader halten. Trainer Marcel Rapp, der den KSV in der Saison 2023/24 mit Platz zwei zurück in die 1. Bundesliga geführt hatte, kann nun auf eine Mischung aus bewährten Kräften und Neuzugängen bauen – darunter Jonas Therkelsen (Strømsgodset IF) und Luca Prasse (SV Meppen).

Für zwei Akteure auf Seiten der Kieler bedeutet das Testspiel eine Rückkehr: Niklas Niehoff (2023/24 leihweise beim VfL) und Marcus Müller (bis Sommer fest in Osnabrück) liefen zuletzt noch in Lila-Weiß auf. Beide Spieler haben in Osnabrück Spuren hinterlassen und kehren nun mit den „Störchen“ an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Testspielbilanzen und Form

Kiel bleibt bislang in der Vorbereitung ungeschlagen. Siege gegen Weiche Flensburg (2:1), Minnesota Uniteds Akademieteams (2:1/1:0), ein torloses Remis gegen das MLS-Team selbst sowie ein deutlicher 5:0-Erfolg über TSV Havelse und ein 4:1 gegen Eintracht Braunschweig zeigen eine stabile Form.

Auch Osnabrück zeigte sich in den bisherigen Tests wettbewerbsfähig: einem 9:0 gegen den SV Büren folgten ein 0:1 gegen Viktoria Pilsen, ein 2:2 gegen Gütersloh, ein 2:1 gegen Rödinghausen und ein 2:2 gegen Werder Bremen II.

Stimmen vor dem Spiel

Timo Schultz (VfL Osnabrück):

„Ich erwarte, dass wir etwas mehr in der Defensive gefordert werden als in den bisherigen Testspielen. Kiel bringt mehr oder weniger eine Bundesligamannschaft mit – ein Top-Kader mit wenigen Abgängen. Das ist die Herausforderung, die wir zum Abschluss der Vorbereitung gesucht haben.“

Marcel Rapp (Holstein Kiel):

„Wir wollen die Partie nutzen, um unsere Abläufe weiter zu festigen. Osnabrück ist eine eingespielte, kampfstarke Mannschaft mit großem Potenzial. Es wird wichtig sein, dass wir unser Spiel konsequent auf den Platz bringen und mit Blick auf den Saisonstart noch einmal intensiv testen.“

Personallage

Bei Kiel fehlen Patrick Erras (Gehirnerschütterung) und Andu Kelati (Knieverletzung). Beim VfL fallen Ismail Badjie und Lion Semic verletzungsbedingt aus. Alle anderen Spieler sind einsatzfähig.

Historische Bilanz

Das Aufeinandertreffen hat lange Tradition: 102-mal standen sich Osnabrück und Kiel bereits gegenüber. 49 VfL-Siege, 39 Kieler Erfolge und 14 Remis stehen bislang zu Buche – das erste Duell datiert aus dem Jahr 1947.

Ausblick

Für Osnabrück geht es am 2. August zum Ligastart gegen Alemannia Aachen, Holstein Kiel eröffnet die Zweitliga-Saison am kommenden Wochenende beim SC Paderborn. Beide Teams wollen mit einem positiven Eindruck aus der Vorbereitung in die neue Spielzeit starten – die Partie an der Bremer Brücke bietet dafür den passenden Rahmen.