Generalprobe mit Schönheitsfehler: FSV Hollenbach spielt 1:1

Es ist dieser frostige Hauch von Ernsthaftigkeit, der über der Jako-Arena liegt, wenn die Vorbereitung ihr Ende findet. Für den FSV Hollenbach unter Trainer Reinhard Schenker war das heutige Duell gegen den VfR Heilbronn mehr als nur ein Freundschaftskick – es war die Generalprobe. Ein Gradmesser für den Zustand einer Mannschaft, die sich nach der langen Winterpause nach echten Erfolgsmomenten sehnt. Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das Raum für Zuversicht, aber auch für mahnende Worte lässt.
In der ersten Halbzeit dominierte der Oberligist das Geschehen. Die Handschrift von Reinhard Schenker war deutlich zu erkennen. Belohnt wurde dieser Aufwand in der 26. Minute. Hannes Scherer, der Torjäger vom Dienst, bewies einmal mehr seinen Riecher und brachte den FSV Hollenbach mit 1:0 in Führung. Es war ein Treffer, der die Erleichterung auf der Bank spürbar machte und die Dominanz des Gastgebers untermauerte.
Doch der VfR Heilbronn kam mit neuem Schwung aus der Kabine. Unter ihrem neuen Trainer Andreas Lechner wirkten die Gäste im zweiten Durchgang griffiger und mutiger. Hollenbach verlor zeitweise den Zugriff im Mittelfeld. Die Quittung folgte in der 57. Minute: Anthony Syhre glich zum 1:1 aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim Remis – ein Ergebnis, das den Charakter einer Generalprobe perfekt widerspiegelt: Licht und Schatten wechselten sich ab.
Mit dem Abpfiff des Testspiels endet die Zeit des Experimentierens. Ab sofort zählt nur noch die Oberliga Baden-Württemberg. Der Blick des gesamten Vereins richtet sich nun auf den kommenden Samstag, 21. Februar 2026. Um 14 Uhr wartet mit dem Gastspiel beim FC Denzlingen die erste echte Reifeprüfung des neuen Jahres.
Für den FSV Hollenbach ist die Reise nach Denzlingen das erste Pflichtspiel im Jahr 2026. Es geht um Punkte, um Prestige und vor allem um einen erfolgreichen Start in die Restsaison. Die Intensität in den Trainingseinheiten wird Reinhard Schenker in der kommenden Woche sicher noch einmal verschärfen, denn in der Oberliga werden Fehler wie beim Gegentreffer gegen Heilbronn gnadenlos bestraft.