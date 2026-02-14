Generalprobe mit Schönheitsfehler: FSV Hollenbach spielt 1:1

Scherer sorgt für frühen Jubel

In der ersten Halbzeit dominierte der Oberligist das Geschehen. Die Handschrift von Reinhard Schenker war deutlich zu erkennen. Belohnt wurde dieser Aufwand in der 26. Minute. Hannes Scherer, der Torjäger vom Dienst, bewies einmal mehr seinen Riecher und brachte den FSV Hollenbach mit 1:0 in Führung. Es war ein Treffer, der die Erleichterung auf der Bank spürbar machte und die Dominanz des Gastgebers untermauerte.

Doch der VfR Heilbronn kam mit neuem Schwung aus der Kabine. Unter ihrem neuen Trainer Andreas Lechner wirkten die Gäste im zweiten Durchgang griffiger und mutiger. Hollenbach verlor zeitweise den Zugriff im Mittelfeld. Die Quittung folgte in der 57. Minute: Anthony Syhre glich zum 1:1 aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim Remis – ein Ergebnis, das den Charakter einer Generalprobe perfekt widerspiegelt: Licht und Schatten wechselten sich ab.