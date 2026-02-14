Generalprobe mit Herzblut: SSV Reutlingen erzielt ein 1:1

Doch der Gegner steckte nicht auf. Der FC 08 Villingen erhöhte im zweiten Durchgang den Druck und drängte auf den Ausgleich. In der 69. Minute war es schließlich Fabio Pfeifhofer, der für die Gäste zum 1:1-Endstand traf. Trotz des späten Gegentreffers zeigte sich die Elf unter Thomas Herbst kämpferisch und hielt das Remis bis zum Schlusspfiff fest.

Es war ein Spiel, das von der ersten Minute an hielt, was es versprach. Der SSV Reutlingen agierte mutig und belohnte sich früh für den betriebenen Aufwand. In der 30. Spielminute war es Riccardo Gorgoglione, der zum 1:0 traf und die heimischen Anhänger jubeln ließ. Die Führung gab den Reutlingern spürbare Sicherheit.

Die Premiere des Hoffnungsträgers rückt näher

Nach dieser Generalprobe richtet sich der Blick nun voll und ganz auf den kommenden Samstag. Am 21.02.2026 um 14 Uhr steht für den SSV Reutlingen das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 auf dem Programm. Es ist nicht nur der Startschuss in die verbleibende Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg, sondern auch eine ganz besondere Premiere: Trainer Thomas Herbst wird erstmals in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie der Reutlinger stehen. Die Reise führt das Team zum 1. CfR Pforzheim.

Heißer Tanz im ersten Pflichtspiel 2026

Die Bedeutung dieser Begegnung beim 1. CfR Pforzheim kann kaum überschätzt werden. Es geht um Punkte, um Prestige und um den perfekten Start in die Ära unter Thomas Herbst. Die Fans des SSV Reutlingen hoffen darauf, dass die Mannschaft die Leidenschaft aus dem Testspiel gegen den FC 08 Villingen mit nach Pforzheim nimmt. Wenn am Samstag der Anpfiff ertönt, beginnt für den Traditionsverein die Mission, das Jahr 2026 erfolgreich zu gestalten und die Weichen für eine stabile Restsaison zu stellen.