Generalprobe mit Bundesliga-Flair

Noch ist die Euphorie über den Aufstieg in die 3. Liga spürbar, doch beim TSV Havelse richtet sich der Blick längst nach vorn. Mit einem hochkarätigen Testspiel gegen Hertha BSC am 8. Juli 2025 setzt der Klub aus Niedersachsen ein erstes sportliches Ausrufezeichen in der Vorbereitung auf die neue Saison. Anstoß ist um 18 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin – eine Bühne, die sportlich reizvoll ist und emotional aufgeladen sein dürfte.

