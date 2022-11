Generalprobe mit Blitzstart geglückt Die Generalprobe des FC Union Mühlhausen vor dem „Spiel der Spiele“ nächste Woche gegen den SV Blau Weiß 91 Bad Frankenhausen ist gelungen.

Dabei trumpfte der Spitzenreiter zum wiederholten Mal als „Blitzstarter“ auf. Denn kaum war der Sekundenzeiger eine Runde rum, da führten die Mühlhäuser bereits 0:1. Diesmal war es Routinier und der als Mannschaftskapitän aufgelaufene Daniel Schmidt, der die Eisernen in die Vorhand brachte, nachdem Keanu Murch den Ball eroberte und Niklas Dittrich über links die Vorarbeit leistete (1.). „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und uns für den weiteren Verlauf die notwendige Sicherheit gegeben“, so Unions Spielertrainer, der nicht mitwirkte. Den gut 100 Zuschauern bot sich eine einseitige Partie. Germanias Coach Andre Thüne hatte seine Mannschaft betont defensiv eingestellt, während die Unioner gegen das Bollwerk anliefen und versuchten Lücken zu finden. Die hochkarätigen Chancen gelangen den Gästen nicht. Trotz vieler Abschlüsse ging es mit der knappen Führung in die Pause. „Wir waren Spiel bestimmend, hatten sechs sieben Abschlüsse und hinten alles im Griff“, war Jurascheck schon zur Pause zufrieden.

An dem Bild änderte sich mit Wiederbeginn nicht viel, Union bearbeitete weiter das Germania-Abwehrbollwerk. Und der Tabellenführer war entscheidend zur Stelle, als sich die Gelegenheit bot. Der Gast erzwingt durch sein offensives Anrennen einen Abspielfehler eines Germania-Defensivspielers, Unions Mittelfeldspieler Tom Fränkel eroberte den Ball und schiebt zum 0:2 ein (73.). Ab da war der Drops gelutscht, weil die Germania-Angriffsbemühungen in der starken Union Viererkette hängen blieben, Gästekeeper Sören Trappe keine nennenswerten Chancen bereinigen musste. Insgesamt war der Auftritt des FC Union einem Spitzenreiter würdig. „Das war eine souveräne Leistung meiner Mannschaft. Wir haben geduldig unseren Matchplan verfolgt, die Partie kontrolliert auch ohne so viele Treffer wie zuletzt zu erzielen“, war Jurascheck mit der abgeklärten Spielweise der Gäste einverstanden.

Schon im Spielerkreis nach dem Abpfiff lobte er das Team und blickte voraus. „Sie sollen die nächsten beiden Trainingstage genießen, danach wird das Kribbeln und die Anspannung vor dem Gipfeltreffen gegen Bad Frankenhausen unweigerlich mehr“, freut sich der Routinier auf das anstehende Spitzenspiel. „Die Kurstädter müssen uns erstmal schlagen, wenn sie an uns vorbei wollen. Wir freuen uns auf das Highlight und müssen gar nichts“, will Unions Spielercoach gar keinen Druck aufkommen lassen. Für ihn ist und bleibt der Verbandsliga-Absteiger der Staffelfavorit und der steht unter Zugzwang.