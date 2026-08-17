Generalprobe misslungen: SSV verliert 1:2 in Wolsdorf

– Foto: M. St.

Am gestrigen Sonntag verlor der SSV Weilerswist sein letztes von insgesamt sieben Testspielen in der Vorbereitung beim TSV Wolsdorf mit 1:2.

Damit ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag in der ersten Runde des Kreispokals bei der SG Houverath/Mutscheid misslungen.

Im ersten Durchgang waren es zunächst die Wolsdorfer, die nicht gut in die Partie fanden. In dieser Phase hatten die Gäste aus Weilerswist mehr vom Spiel, konnten ihre spielerische Überlegenheit allerdings nicht entscheidend nutzen und daraus kein Kapital schlagen.

Anmerken sollte man an dieser Stelle, dass der TSV Wolsdorf erst drei Tage zuvor ein weiteres Testspiel gegen den B-Ligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid III absolviert und dieses deutlich mit 7:1 für sich entschieden hatte.

Ab der 25. Minute fanden dann auch die Hausherren immer besser in die Begegnung. Dabei erspielte sich der TSV gleich drei hochkarätige Möglichkeiten, die jedoch allesamt vom stark reagierenden SSV-Keeper Daniel Arndt vereitelt wurden.

So hatte sich die Mehrzahl der anwesenden Zuschauer bereits mit einem torlosen 0:0 zur Halbzeit abgefunden. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlugen die Gastgeber doch noch zu.

Wiesendorf trifft unmittelbar vor der Pause

In der 45. Minute war es Luca Wiesendorf, der den TSV Wolsdorf mit 1:0 in Führung brachte. Nach einer Vorlage von Ben Bohnau umspielte Wiesendorf den aus seinem Tor herauseilenden Daniel Arndt. Dabei wurde der Wolsdorfer Angreifer zunächst etwas abgedrängt, schaffte es aber dennoch, den Ball aus spitzem Winkel fast von der Torauslinie ins Weilerswister Tor zu schieben.

Mit dieser 1:0-Führung für die Gastgeber ging es anschließend in die Halbzeitpause.

Holschbach erhöht auf 2:0

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunächst wieder das Spielgeschehen. An der Qualität der Begegnung änderte sich allerdings wenig. Beide Mannschaften agierten insgesamt auf einem überschaubaren Niveau, und wirklich zwingende Aktionen blieben zunächst Mangelware.

In der 67. Minute erhöhte Florian Holschbach schließlich auf 2:0 für den TSV Wolsdorf. Der Treffer war dabei fast eine Kopie des ersten Tores: Holschbach wurde mit einem schönen Ball in die Tiefe geschickt und hatte anschließend nur noch SSV-Keeper Daniel Arndt vor sich. Er umkurvte den Weilerswister Schlussmann und hatte danach keine Mühe mehr, den Ball ins leere Tor zu schieben.

Bagkan sorgt noch einmal für Hoffnung

In der 80. Minute meldeten sich die Gäste aus Weilerswist noch einmal zurück. Firat Bagkan wurde auf Höhe des Strafraums von Felix Kortholt angespielt. Bagkan fasste sich ein Herz, zog ab und traf zum 1:2-Anschlusstreffer.

Mehr sollte für den SSV Weilerswist an diesem Nachmittag allerdings nicht mehr herausspringen. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:1-Erfolg des TSV Wolsdorf.

Fazit

Den Zuschauern wurde insgesamt kein besonders ansehnliches Testspiel geboten. Sicherlich spielte dabei eine Rolle, dass der TSV Wolsdorf erst drei Tage zuvor eine Partie absolviert hatte und die Gäste aus Weilerswist auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten.

Allein darauf sollte man das überschaubare Niveau der Begegnung allerdings nicht zurückführen. Auf beiden Seiten waren immer wieder spielerische Unzulänglichkeiten und Fehler zu erkennen.

Für beide Mannschaften bleibt somit noch einiges an Arbeit. In der kommenden Trainingswoche gilt es, an den erkennbaren Schwachstellen zu arbeiten, bevor am nächsten Wochenende mit der ersten Runde in den jeweiligen Kreispokalwettbewerben die ersten Pflichtspiele der neuen Saison auf dem Programm stehen.

Für den SSV Weilerswist geht es dabei am kommenden Sonntag zur SG Houverath/Mutscheid. Nach der misslungenen Generalprobe in Wolsdorf gilt es dann, zum Pflichtspielauftakt ein anderes Gesicht zu zeigen.