Generalprobe knapp verloren

Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Weida mehrere hochkarätige Torchancen. Leon Gentsch, Lamin Darboe, Till Schöneich, Maximilian Dörlitz und Max Zerrenner vergaben jedoch aussichtsreiche Möglichkeiten oder scheiterten am starken Thalheimer Schlussmann Mario Seidel, der sein Team mit mehreren Paraden im Spiel hielt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Weida zunächst aktiver. Max Zerrenner verpasste nach Vorarbeit von Leon Gentsch knapp die Führung. Kurz darauf sorgte eine kuriose Szene zunächst für Aufregung, als ein Elfmeter gegen Weida wegen einer Abseitsstellung wieder zurückgenommen wurde. Mit zunehmender Spielzeit verloren die Gäste jedoch ihren Rhythmus. Thalheim wurde mutiger und kam zunächst durch Tommy Barthold zu einer ersten guten Gelegenheit. In der 64. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Lian Lehmann konnte einen ersten Abschluss noch stark parieren, doch den Abpraller setzte Urlaß an die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball auf und hinter die Torlinie. Nach Hinweis des Schiedsrichterassistenten entschied das Gespann auf Tor. In der Schlussphase bot sich den Gastgebern sogar noch die große Chance zum 2:0, ehe Weida fünf Minuten vor dem Ende durch einen Abschluss von Pascal Wollnitzke noch einmal gefährlich wurde. Sein Versuch nach einer Flanke von Dima Liubchenko verfehlte das Tor jedoch deutlich.

Fazit: Unter dem Strich fällt die Niederlage aus Weidaer Sicht unnötig aus. Die Mannschaft dominierte die erste Halbzeit, belohnte sich für ihren Aufwand jedoch nicht. Thalheim wartete geduldig auf seine Chance und nutzte diese konsequent. Sicherlich ging durch einige Wechsel und personelle Tests im zweiten Durchgang etwas die Ordnung verloren. Dennoch war die Niederlage kein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Vor dem Thüringenliga-Auftakt wird das Trainerteam die richtigen Schlüsse aus diesem Test ziehen müssen. Am kommenden Samstag gastiert der FSV Preußen Bad Langensalza am 1. Spieltag auf dem Roten Hügel.