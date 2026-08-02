Generalprobe: Kickers Offenbach verlieren bei Drittligist

Die erste Chance des Spiels gehörte dem OFC: Ein langer Pass aus der eigenen Abwehrreihe landete vor der Strafraumkante bei Goselink – bedrängt von zwei Verteidigern schoss er den Ball aber über das Tor (3.). In der Folge erwischte die Fortuna den OFC kaltschnäuzig. Nach einer Ecke flankte Stanilewicz erneut in den Strafraum und Thier traf per Kopf (5.). Eine weitere Chance in der neunten Minute konnte Brinkies parieren, ehe Thier in der 15. Minute den Ball im Strafraum zugespielt bekam und die Führung weiter ausbauen konnte. Nach diesem Doppelschlag konnten die Kickers sich wieder besser ordnen, das Spiel beider Mannschaften fand nun aber weitgehend im Mittelfeld statt, Torchancen waren die Seltenheit.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich im zweiten Durchgang ab. Die Kickers Offenbach konnten sich für ihr Aufbäumen nicht mit einem eigenen Tor belohnen. Stattdessen fand Löffelsend eine Lücke in der Offenbacher Hintermannschaft und spielte von der Mittellinie aus einen weiten Chipball auf Thier, der Brinkies im Zweikampf überlupfte und seinen Hattrick perfekt machte (65.). Die Kickers ließen sich von dem Tor nicht beirren, gefährlichere Chancen ergaben sich aber auch nicht mehr und es blieb beim 3:0-Sieg für die Fortuna.

Nächsten Samstag empfängt der OFC zum Auftakt der Regionalliga Südwest den FC-Astoria Walldorf. Anstoß im Plutos Stadion am Bieberer Berg ist um 14 Uhr.