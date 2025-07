Generalprobe in Schwarzenholz

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken beginnt die letzte Trainingswoche vor dem Start in die Schröder-Saarlandligarunde mit einem Testspiel. Am Montagabend trifft das Team von Trainer Sammer Mozain um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Saarwellinger Geneindeteil Schwarzenholz auf den RPS-Oberligisten FV Diefflen. Für die Dillinger bleibt bis zum ersten Oberligaspiel der neuen Saison noch eine Woche mehr Zeit. "Für uns ist es die Generalprobe, wir haben jetzt fünf Wochen Vorbereitung, wir treffen auf einen starken Gegner, da sollte man im Hinblick auf das erste Ligaspiel schon sehen, dass wir konkurrenzfähig sind und die Abläufe stimmen. Es sind bis auf Zinedin Osmanagic, der auch für die ersten Spiele ausfällt, alle dabei, sodass wir alles einstudiern können, was wir am Freitag brauchen", sagte Trainer Sammer Mozain am Sonntag. Dann startet die FCS-Zweite mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Neunkirchen in die Saarlandliga.