Generalprobe in Rathenow geglückt

Im Stadion Vogelgesang gab es somit ein Wiedersehen mit Optik-Urgestein Ingo Kahlisch, der seit unfassbaren 37 Jahren (!) die Geschicke der sympathischen Brandenburger leitet und dies auch in der kommenden Oberligasaison tun wird. Mit dabei in seinem Team ein guter, alter Jenaer Bekannter: Justin Gerlach. Der mittlerweile 35-Jährige dürfte den Zeiss-Fans vor allen Dingen wegen seines Freiustoßhammers gegen den HSV im DFB-Pokal 2015 (3:2) noch in guter Erinnerung sein. Sein Trainer damals in Jena war Volkan Uluc, der am heutigen heißen Sommersonntag in Rathenow mit Nevio Konradi und Pit Pepe Kirchhoff zwei Youngster aus der FCC-U19 dabei hatte - doch diese nahmen zunächst auf der Bank Platz. Auf Seiten des FC Carl Zeiss Jena mussten Kay Seidemann, der erst am Dienstag wieder ins Training einstieg und noch etwas Trainingsrückstand hat, Kevin Lankford und Timon Burmeister, die mit Blick auf die Belastungssteuerung pausierten, verzichten.

Die Gast-Mannschaft nahm gleich zu Beginn das Spielgeschehen in die Hand und verlagerte das Spiel in die Hälfte der Gastgeber. Doch nennenswerte Chancen gab es zunächst nicht, da Rathenow gut organisiert verteidigte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis der FCC zur ersten Großbachence kam. Alexander Prokopenko passte von der Grundlinie in den Rücken der Rathenower Abwehr und fand dort Jona Kratzenberg, der jedoch den Ball nicht optimal traf, weshalb die Kugel noch auf der Linie geklärt werden konnte. Der FCC dominierte, tat sich aber schwer, die gut organisiert verteidigenden Brandenburger vor ernsthafte Probleme zu stellen, so dass es nach 45 Minuten torlos in die Halbzeitpause ging.

Aus dieser kam der FCC nun deutlich schwungvoller. Kaum war die 2. Halbzeit gestartet, schon ging der FCC in Führung. Nach einer feinen Einzelleistung von Osazee Aghatise stand Lean Schoima völlig frei im Fünfmeterraum und musste nur noch reinschieben. Die etwa 300 Zuschauer - darunter 100 Jenaer Fans - sahen nun eine deutlich dominierende und auch für Torgefahr sorgende Jenaer Mannschaft, die mehr und mehr an den Ketten zog und folgerichtig nach einer guten Stunde Spielzeit auf 2:0 erhöhte. Torschütze war der kurz zuvor in die Partie gekommene Piet Pepe Kirchhoff, der nach einer guten Flanke vom ebenfall mit ihm eingewechselte Nevio Konradi per Direktabnahme traf (67.). Eine gute Viertelstunde vor Spielschluss fand ein starker Freistoß von Nils Butzen den Kopf von Maxim Hessel, der den Ball per Kopf zum 3:0 ins Rathenower Tor wuchtete (72.). Den Schlusspunkt setzte Jona Kratzenberg. Paul Kampe setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte den Ball in die Mitte, wo dieser über Umwege zu Jona Kratzenberg kam, der dann zum 4:0 einschießen konnte - gleichbedeutend mit dem Endstand in diesem gelungenen Test, den der FCC vor allen Dingen aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient für sich entscheiden konnte.