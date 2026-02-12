Generalprobe in Pfullendorf: Finale Formsuche des FV Ravensburg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Rhythmus der Vorbereitung kennt keine Gnade. Er ist geprägt von schweren Beinen, taktischen Nuancen und der unnachgiebigen Suche nach der idealen Formation. Für den FV Ravensburg biegt diese Phase nun auf die Zielgerade ein. Am kommenden Samstag, 14. Februar 2026, steht für die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru das letzte Testspiel auf dem Programm. Um 13 Uhr gastiert der Oberligist beim SC Pfullendorf. Es ist die Generalprobe, der letzte Moment der Korrektur, bevor es in der Oberliga wieder um existenzielle Punkte im Kampf um die Tabellenplätze geht.