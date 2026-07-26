Generalprobe geht schief: VfB kassiert deutliche Niederlage Kurz vor dem Saisonstart unterliegen die Blauen der U23 des SC Paderborn mit 1:5 – Fossi kritisiert den Leistungsabfall nach gutem Beginn von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt ist für den VfB Oldenburg misslungen. Im letzten Test der Sommervorbereitung unterlagen die Blauen der U23 des SC Paderborn 07 II deutlich mit 1:5. Nach einem starken Start verlor die Mannschaft von Dario Fossi zunehmend den Zugriff auf die Partie und musste die erste Niederlage der Vorbereitung hinnehmen.

Dabei hatte zunächst alles nach Plan begonnen. Bereits in der vierten Minute eroberte Anouar Adam den Ball, Vjekoslav Taritas umkurvte Torhüter Florian Pruhs und schob zur frühen Oldenburger Führung ein. Fossi zeigte sich mit den ersten Minuten seiner Mannschaft entsprechend zufrieden. Nach einer guten Anfangsviertelstunde sei der VfB jedoch komplett aus dem Rhythmus geraten. Nur wenig später nutzte Alan Takoudjou Somolinos eine der ersten Offensivaktionen der Gastgeber zum Ausgleich.

Paderborn dreht die Partie In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung mit vielen Zweikämpfen. Dominik Kasper verfehlte das Tor nur knapp und setzte Linus Schäfer mit einem präzisen Zuspiel gut in Szene, doch die Paderborner Defensive klärte im letzten Moment. Mit zunehmender Spielzeit übernahm die U23 des SC Paderborn die Kontrolle. Julius Bugenhagen traf zur Führung, ehe kurz vor der Pause ein Handspiel von Dominik Kasper einen Elfmeter nach sich zog. Shkrep Stublla verwandelte sicher zum 3:1-Halbzeitstand.