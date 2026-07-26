Generalprobe geglückt: U23 mit klarem Führungsgerüst Fünf Wochen vor dem Saisonstart hat sich die U23 von Hannover 96 unter Cheftrainer Lars Barlemann neu aufgestellt von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Mit Lars Barlemann an der Seitenlinie hat die U23 von Hannover 96 vor fünf Wochen die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison aufgenommen. Der neue Cheftrainer musste dabei eine Mannschaft zusammenführen, die in diesem Sommer zahlreiche Veränderungen erlebt hat.

Mit Elias Ali, Levent Aycicek und Niko Gießelmann verstärkten drei externe Neuzugänge den Kader. Hinzu kamen acht Spieler aus der U19, die den Sprung in die Regionalligamannschaft schafften und gemeinsam mit den erfahrenen Akteuren das neue Gesicht der U23 bilden. Gelungene Generalprobe gegen Havelse Die Testspielserie verlief wechselhaft. Nach einem Auftaktsieg gegen Rot-Weiß Erfurt folgten Niederlagen gegen Chemie Leipzig und den SC Wiedenbrück, ehe ein deutlicher 8:0-Erfolg gegen den SC Verl II gelang.

Zum Abschluss der Vorbereitung setzte die U23 mit einem 3:1 gegen Drittligist TSV Havelse ein Ausrufezeichen. Für Barlemann war vor allem die Reaktion seiner Mannschaft entscheidend. „Heute war es wirklich spannend zu sehen, wie die Jungs gegen eine Drittligamannschaft auftreten, auch mit Blick auf die Körperlichkeit und das Spieltempo. Sie haben einen Moment gebraucht, um das anzunehmen und den Respekt abzulegen“, sagte der Trainer auf der Homepage des Vereins. Nach der Anfangsphase habe seine Mannschaft mutiger agiert: „Nachdem wir in Ballbesitz mutiger aufgetreten sind, wurde unser Spiel richtig gut. Das war offensiv wie defensiv eine sehr gute Mannschaftsleistung.“