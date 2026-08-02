Generalprobe geglückt: KFC Uerdingen schlägt Erkenschwick

Der KFC Uerdingen siegt zum Abschluss der Vorbereitung. – Foto: Boris Hempel

Der KFC Uerdingen hat die Vorbereitung mit einem 2:1-Erfolg über Westfalen-Oberligist Spvgg Erkenschwick abgeschlossen. Im heimischen Grotenburg-Stadion erzielten Vincent Schaub und Mario Knops die Treffer für den KFC. Ernst wird es für die Uerdinger am kommenden Wochenende, wenn beim SV Rosellen die erste Runde im Niederrheinpokal angepfiffen wird.

Schon nach acht Minuten hatten die Hausherren nach einer Ecke die Chance auf die frühe Führung, zum Torerfolg kam es jedoch nicht. Auch die Gäste waren von Beginn an da, zeigten ihrerseits bei Eckbällen aber ebenfalls Schwächen und wenig Durchschlagskraft. Im weiteren Verlauf rissen die Uerdinger das Spielgeschehen immer mehr an sich, die beste Möglichkeit ergab sich jedoch für die Spvgg. Nach einer Kopfballverlängerung schnappte sich KFC-Keeper Jonas Holzum in letzter Sekunde den Ball, ehe er den einschussbereiten Justin Lubkoll erreichen konnte (24.). Nach der Trinkpause marschierte der KFC weiter nach vorn. Es war eine halbe Stunde gespielt, als der Pfosten die Führung der Uerdinger verhinderte. Trotz weiterem Druck ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel musste sich der KFC-Anhang dann aber nicht mehr lange gedulden, ehe gejubelt werden durfte. Nach einem Steckpass tauchte Vincent Schaub frei vor Erkenschwicks Keeper Niklas Alter auf und versenkte das Spielgerät zum verdienten wie überfälligen 1:0 (47.). Der Rückstand rüttelte die Gäste auf. Luis Oliver Schulz scheiterte am stark parierenden Holzum (54.), der kurz darauf aber machtlos war. Eine Flanke von Nico Pulver fand Patrice Yoann Heisinger, der Holzum per Kopf überwand (55.). Es ging Schlag auf Schlag weiter und die Antwort des KFC folgte nur zwei Zeigerumdrehungen später. Nach einer Ecke kam der Ball zu Mario Knops der volles Risiko ging und die Kugel unhaltbar für Alter in den Maschen versenkte. Die Entscheidung verpasste Daiki Kamo, dessen Schuss vom gut aufgelegten Alter gehalten werden konnte (77.).