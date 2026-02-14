Generalprobe geglückt: FV Ravensburg überzeugt im letzten Härtetest

Der Rhythmus der Oberschwaben schien von der ersten Minute an zu stimmen. Die Mannschaft von Rahman Soyudogru übernahm sofort die Initiative und drängte den tiefer klassierten Gegner in dessen eigene Hälfte. Bereits in der 6. Spielminute bot sich die erste große Gelegenheit zur Führung, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Daniele Gabriele übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zum 0:1.

Dieser frühe Treffer gab der Mannschaft die nötige Sicherheit. Die Dominanz der Ravensburger hielt an, und so war es nur folgerichtig, dass Kevin Wistuba in der 21. Minute auf 0:2 erhöhte. Es schien zu diesem Zeitpunkt ein einseitiger Nachmittag zu werden, an dem der Klassenunterschied zwischen dem Oberligisten und dem Verbandsligisten deutlich zutage trat.

Phasen der Instabilität und die prompte Antwort

Doch der Fußball schreibt oft seine eigenen, emotionalen Wendungen, und die Souveränität des FV Ravensburg geriet kurzzeitig ins Wanken. Im Gegenzug nach dem zweiten Treffer gelang dem SC Pfullendorf durch Tim Konrad in der 22. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Moment der Unkonzentriertheit wirkte wie ein kleiner Weckruf zur Unzeit. Die Partie verlor nach dem Seitenwechsel zunächst an Klarheit, was die Gastgeber bestraften.

In der 52. Minute war es David Fritz, der ebenfalls per Foulelfmeter den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Für die Ravensburger war dies eine emotionale Zerreißprobe in dieser Generalprobe. Doch die Reaktion der Mannschaft erfolgte prompt und zeugte von einer gereiften Mentalität: Nur fünf Minuten später stellte Matteo Grabherr in der 57. Minute die Führung zum 2:3 wieder her und brachte sein Team zurück in die Spur.

Die endgültige Entscheidung in der Schlussphase

In der finalen Phase des Spiels bewies der FV Ravensburg den längeren Atem und die höhere Qualität im Abschluss. Die Erleichterung war spürbar, als Yannik Wolff in der 80. Minute das 2:4 erzielte und damit den Widerstand der Pfullendorfer endgültig brach. Den Schlusspunkt einer ereignisreichen Partie setzte erneut Matteo Grabherr, der in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:5 markierte.

Dieser klare Erfolg im letzten Testspiel dient als emotionales Fundament für die kommenden Aufgaben. Es war der notwendige Sieg, um mit breiter Brust in die verbleibenden Tage der Vorbereitung zu gehen, bevor die Punktejagd in der Liga wieder beginnt.