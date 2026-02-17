Generalprobe geglückt: FT Braunschweig schlägt Treubund Lüneburg 6:1

Bereits in der Anfangsphase stellte das Team die Weichen auf Sieg. Demis Siranidis traf in der 7. Minute nach hohem Ballgewinn zur Führung, ehe Alex Hildebrandt nur fünf Minuten später eine starke Kombination zum 2:0 abschloss. In der Folge leistete sich die Mannschaft zwar einige Ballverluste, übernahm jedoch schnell wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Zur zweiten Halbzeit nahm Trainer Gian Luca Renner gleich acht Wechsel vor und testete damit die Flexibilität seines Teams. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch Nick Hauke (56.) ließ sich die Parkelf jedoch nicht beirren und zog das Tempo erneut an. Mit sehenswerten Kombinationen und konsequenter Chancenverwertung erhöhte Braunschweig weiter: Luis Canette Cerrillo traf zum 3:1 (64.) und 5:1 (77.), Raschid Younis markierte das 4:1 (70.), ehe Luca Faustmann in der 86. Minute den 6:1-Endstand herstellte.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Gian Luca Renner nach dem Schlusspfiff: „Ein verdienter Testspielerfolg. Besonders in Halbzeit zwei haben wir Spiel, Ball und Gegner kontrolliert. Wir haben uns ein gutes Gefühl geholt und gemeinsam einen Schritt nach vorne gemacht.“