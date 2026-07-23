Generalprobe geglückt: Atlas besiegt Bersenbrück mit 2:1

– Foto: Manni Hermes

Frühe Führung, schneller Ausgleich und ein entscheidender Treffer nach dem Seitenwechsel: Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt bestanden. Gegen den TuS Bersenbrück überzeugte der Regionalliga-Aufsteiger vor allem mit einer engagierten Leistung und einem verdienten Heimerfolg.

Atlas erwischte einen gelungenen Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Luca Bauer die Gastgeber mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Selbstvertrauen im letzten Test der Sommervorbereitung.

Die Antwort des Oberligisten ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten später stellte M. Emmrich mit dem 1:1 (14.) den Ausgleich her und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder völlig offen war. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Test auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften die Partie nutzten, um sich unter Wettkampfbedingungen für den Saisonstart einzuspielen.