Generalprobe gegen Ronsdorf ist für ASV Mettmann ein Härtetest

„Die Begegnung in Unterrath mussten wir absagen, weil unseren Kader eine Grippewelle erwischt hatte. Dazu kam noch Verletzungspech. In Ronsdorf werden mit den angeschlagenen Umut Demir, Rouken Tchouangue und Johannes Erkens zumindest drei Spieler fehlen. Dafür sollten aber einige der zuletzt fehlenden Jungs wieder dabei sein. Das wird auf jeden Fall ein ernsthafter Test, weil der TSV, was Robustheit und Körperlichkeit angeht, grundsätzlich eine ähnliche Spielweise bevorzugt wie eine Woche später unser erster Punktspielgegner SV Hösel“, betont der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat.

Heute, 15:00 Uhr TSV Ronsdorf Ronsdorf ASV Mettmann ASV Mettmann 15:00 PUSH

In der Zwischenzeit steht fest, dass die Mettmanner drei ihrer nächsten Heimspiele vorziehen. Jeweils für Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) sind die Begegnungen mit dem Nachbarn Rhenania Hochdahl (20. Februar) und dem SV Uedesheim (6. März) angesetzt. Dazu kommt der aktuelle Tabellendritte TSV Eller nicht am Gründonnerstagabend, sondern bereits einen Tag zuvor (1. April, 19.30 Uhr) zur Hasseler Straße.

Was mögliche Ergänzungen beim kickenden Personal angeht, meldet Imad Omairat derzeit noch keinen Vollzug: „Im Winter sind die Gespräche oft problematisch. Sowohl der ein oder andere interessante Spieler, aber auch die Verantwortlichen der abgebenden Vereine haben da ganz spezielle Vorstellungen. Dennoch gehen wir davon aus, dass wir unseren Kader zumindest in der Breite noch kurzfristig aufstocken werden.“

