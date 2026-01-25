Generalprobe gegen Ronsdorf ist für ASV Mettmann ein Härtetest

Alles andere als optimal lief die bisherige Vorbereitung beim Bezirksligisten ASV Mettmann. Zumindest was die Anzahl der Testspiele angeht. Da wären ein, zwei Begegnungen mehr für den Trainer Khalid Channig bestimmt wichtig gewesen. Schon allein, um zu sehen, wie sich seine neue Mannschaft unter Wettkampfbedingungen anstellt. Die Erkenntnisse aus den Übungseinheiten reichen da oft nicht. So bleibt, nach der deftigen 2:6-Niederlage am 14. Januar gegen den SV Solingen 08/10 aus der Bezirksliga, Gruppe 2, und der Absage der Partie beim Düsseldorfer Landesligavertreter SG Unterrath, nur noch der Test beim TSV Ronsdorf. Die Partie beim letztjährigen Ligarivalen wird an diesem Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Parkstraße angepfiffen.