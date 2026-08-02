Generalprobe gegen Drittligisten geglückt

Die Grün-Weißen erwischten einen Blitzstart und sorgten bereits in der Anfangsminute für Gefahr. Julian Günther-Schmidts Querpass im Strafraum wurde zunächst abgeblockt, ehe Emir Kuhinja nach der anschließenden Ecke mit einem Kopfball den Pfosten traf. Danach übernahmen die Gäste aus Hoffenheim zunehmend die Spielkontrolle und bestimmten über weite Strecken der Anfangsphase das Geschehen. Die Homburger verteidigten konzentriert und konnten sich mehrfach auf Torhüter Michael Gelt verlassen, der unter anderem Abschlüsse von Tiago Poller und Ben Opoku Labes parierte.

Mit zunehmender Spieldauer arbeitete sich unser FCH immer besser in die Partie und setzte auch offensiv deutliche Akzente. In der 28. Minute traf Birkan Celik nach einer Flanke von Armend Qenaj per Kopf die Latte. Wenig später scheiterte auch Qenaj selbst, dessen abgefälschter Distanzschuss am Pfosten landete.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Homburger schließlich für ihre starke Phase. Nach einer Klärungsaktion der Hoffenheimer kam Simon Joachims in der 40. Minute zum Abschluss. Der Hoffenheimer Torhüter war zwar noch mit den Händen am Ball, konnte diesen jedoch nicht festhalten, sodass die Kugel über die Linie sprang. Mit der mittlerweile verdienten 1:0-Führung für Grün-Weiß ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich. Hoffenheim kam engagiert aus der Kabine und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Gelt war jedoch bei mehreren gefährlichen Hereingaben sowie einem Freistoß von Florian Micheler erneut zur Stelle. Auf der anderen Seite wurde ein Abschluss von Julian Günther-Schmidt nach schöner Vorarbeit von Joachims geblockt. Justin Petermann zielte wenig später nach einem starken Chipball von Joachims am Tor vorbei.

In der 68. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich. Nach einem Fehlpass im Homburger Spielaufbau kam Ben Opoku Labes an den Ball, umspielte Gelt und schob zum 1:1 ein. Die Grün-Weißen zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und suchten ihrerseits weiterhin den Weg nach vorne.

Sechs Minuten vor dem Ende belohnte sich der FCH für seinen Einsatz. Die Homburger pressten früh und zwangen die Gäste zu einem Ballverlust. Justin Petermann fing einen Pass ab und brachte Jacob Roden ins Spiel, der direkt abzog und eiskalt zum 2:1 traf.

Besonderer Abschied von Markus Mendler

Für einen besonderen Moment sorgte kurz vor Spielende die Einwechslung von Markus Mendler. Unter großem Applaus und Standing Ovations betrat der langjährige Homburger in der 88. Minute ein letztes Mal den Rasen des Waldstadions. Nachdem Mendler im Juni das Ende seiner aktiven Profikarriere bekannt gegeben hatte, erhielt er damit noch einmal den Abschied auf dem Platz, den er sich durch seinen langjährigen Einsatz im grün-weißen Trikot verdient hat.

Nach dem Abpfiff wurde Markus Mendler auch offiziell verabschiedet. Wir danken ihm für seinen treuen Einsatz und die vielen besonderen Momente beim FC 08 Homburg und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.

Damit beendet unser FCH die Sommervorbereitung mit einem verdienten 2:1-Erfolg gegen die U23 der TSG 1899 Hoffenheim und tankt weiteres Selbstvertrauen für den bevorstehenden Pflichtspielauftakt. Kommende Woche treffen die Grün-Weißen zum Ligastart im Waldstadion auf die U23 des 1. FSV Mainz 05. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr.

Für die TSG-Zweite beginnt die Drittliga-Runde am darauzffolgenden Soinntag mit dem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock. Das Spiel wird um 13.30 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion (Peter-Hofmann-Weg, Sinsheim) angepfiffen.