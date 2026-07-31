Generalprobe gegen den Bundesliga-Aufsteiger

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Eine Woche vor dem Zweitligaauftakt misst sich der VfL Osnabrück mit Bundesliga-Rückkehrer SC Paderborn. Für beide Teams ist die Partie an der Bremer Brücke der letzte Prüfstein vor dem Pflichtspielstart.

Der Gegner dürfte dabei deutlich mehr Aussagekraft besitzen als die bisherigen Sommertests. Paderborn setzte sich Ende Mai in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg durch und kehrte zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga zurück. Für Osnabrück weckt das Duell zugleich Erinnerungen an die eigene Relegationsniederlage gegen den SCP im Jahr 2009, als zwei 0:1-Niederlagen den Abstieg in die 3. Liga besiegelten.

Bevor es für den VfL Osnabrück in einer Woche beim 1. FC Heidenheim um die ersten Zweitligapunkte geht, wartet noch einmal ein Gegner auf höchstem Niveau. Mit dem SC Paderborn gastiert am Samstag (15.30 Uhr) der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger an der Bremer Brücke. Für die Mannschaft von Timo Schultz ist es die Generalprobe – und zugleich die Gelegenheit, den positiven Eindruck der vergangenen Testspiele gegen den SV Vorwärts Nordhorn (7:0) und Kickers Emden (3:0) zu bestätigen.

Mit Luka Duric von der TSG Hoffenheim, Oliver Batista Meier und Jano ter Horst von Preußen Münster wurden gezielt Verstärkungen verpflichtet. Ergänzt wird der Kader unter anderem durch Nyamekye Awortwie-Grant, Clemens Lippmann, Martin Ens und Timur Gayret.

Der Bundesligaaufstieg veränderte die Planungen der Ostwestfalen kurzfristig. Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange stellte den Kader gezielt für die neue Herausforderung zusammen und verpflichtete zehn Neuzugänge. Auffällig ist dabei die Transferstrategie: Statt auf etablierte Bundesligaprofis setzt der SCP überwiegend auf entwicklungsfähige Spieler aus der 2. und 3. Liga.

Dem gegenüber stehen jedoch auch einige schmerzhafte Abgänge. Torhüter Dennis Seimen kehrte nach seiner Leihe zurück, Innenverteidiger Calvin Brackelmann wechselte zum FC Augsburg und Topscorer Filip Bilbija zog es zu Derby County. Bilbija war mit 15 Zweitligatreffern und seinem wichtigen Relegationstor einer der prägenden Akteure der Aufstiegsmannschaft.

Für mehrere Paderborner wird die Partie zugleich zu einem Wiedersehen mit ihrer sportlichen Vergangenheit. Steffen Tigges läuft erstmals seit seinem Abschied im Sommer 2021 wieder an der Bremer Brücke auf. Der gebürtige Osnabrücker gehört mittlerweile zum Bundesliga-Kader der Ostwestfalen.

Auch Sebastian Klaas kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Hinzu kommt Co-Trainer Pit Reimers, der den VfL im Herbst 2024 interimsweise in zehn Pflichtspielen betreute. Während die Rückkehrer bekannte Gesichter sind, erlebt Paderborns Cheftrainer Ralf Kettemann sein Debüt an der Bremer Brücke. Der 39-Jährige führte den SCP in seiner ersten Saison im Profifußball direkt zum Aufstieg und bereitet seine Mannschaft nun auf die Bundesliga vor.

Formkurve zeigt beim VfL nach oben

Der VfL reist mit Rückenwind in die Generalprobe. Nach den überzeugenden Auftritten gegen Nordhorn und Emden scheint die Mannschaft zunehmend ihren Rhythmus gefunden zu haben. Insbesondere offensiv präsentierten sich die Lila-Weißen spielfreudig und variabel, während defensiv kaum Torchancen zugelassen wurden.

Gegen Paderborn dürfte nun erstmals die mögliche Startelf für den Ligabeginn über einen längeren Zeitraum gemeinsam auf dem Platz stehen. Für Schultz bietet die Begegnung damit die letzte Gelegenheit, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu schärfen.

„Mit dem SC Paderborn treffen wir auf einen richtig guten Testgegner. Wir wollen taktisch nochmal was ausprobieren und vor allem Matchpraxis über 90 Minuten bekommen. Mit der Kulisse drumherum wird es sicherlich ein schöner Fußballtag. Wir freuen uns drauf!“, sagt der VfL-Coach auf der Vereinshomepage.

Während Paderborn auf Nyamekye Awortwie-Grant (Außenbandriss), Nick Bätzner (Knieprobleme) und Timur Gayret (Kreuzbandriss) verzichten muss, kann Timo Schultz personell aus dem Vollen schöpfen. Sämtliche Spieler stehen für die Generalprobe zur Verfügung – beste Voraussetzungen also für den letzten Härtetest vor dem Zweitligaauftakt in Heidenheim.