Generalprobe gegen Bersenbrück: VfL will im Rhythmus bleiben

– Foto: Detlev Drobeck

Der VfL Osnabrück nutzt das freie Wochenende für einen weiteren Härtetest. Um 18 Uhr trifft die Mannschaft von Timo Schultz auf den TuS Bersenbrück. Eigentlich hätte der VfL im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München antreten sollen. Da die Münchner am Franz-Beckenbauer-Supercup teilnehmen, wurde die Begegnung verlegt.

Für den TuS ist der Spielort mit besonderen Erinnerungen verbunden. Vor drei Jahren gastierte der Verein bereits an der Bremer Brücke – damals allerdings zu einem Pflichtspiel von besonderer Größenordnung. Im DFB-Pokal traf Bersenbrück am 11. August 2023 auf Borussia Mönchengladbach. Vor mehr als 15.000 Zuschauern unterlag der Oberligist mit 0:7.

Für Osnabrück kommt das Testspiel daher gelegen. Nach den beiden Niederlagen zum Zweitligaauftakt gegen den 1. FC Heidenheim und den 1. FC Magdeburg soll die Mannschaft im Spielbetrieb bleiben. Gleichzeitig bietet die Partie dem Trainerteam die Möglichkeit, Spielern weitere Minuten unter Wettkampfbedingungen zu geben.

Besonders erfolgreich war die Spielzeit 2023/24. Als Vizemeister erreichte Bersenbrück die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nord, scheiterte dort jedoch am SC Weiche Flensburg 08.

Seitdem hat sich Bersenbrück in der Oberliga Niedersachsen weiter etabliert. Der Verein stieg einst innerhalb weniger Jahre von der Bezirksliga bis in die fünfthöchste Spielklasse auf und gehört dieser seit 2016/17 ohne Unterbrechung an. Seitdem beendete der TuS keine Saison schlechter als auf Platz neun.

Pokalerfolge und ein knapp verpasstes Finale

Auch im Niedersachsenpokal hat der TuS seine Spuren hinterlassen. 2023 gewann Bersenbrück den Wettbewerb zum zweiten Mal nach 1990. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft mit 3:0 gegen den SC Spelle-Venhaus durch. Auf der Speller Bank stand damals Hanjo Vocks – der heutige Trainer des TuS. Auch der VfL Osnabrück gewann in jenem Jahr den Niedersachsenpokal.

In der vergangenen Saison fehlte Bersenbrück nur wenig zur erneuten Teilnahme am DFB-Pokal. Im Niedersachsenpokal-Finale gegen den Lüneburger SK Hansa führte der TuS zur Halbzeit mit 3:0, musste nach dem Ausgleich aber ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich der LSK mit 10:9 durch.

Seit diesem Sommer trägt Hanjo Vocks die Verantwortung in Bersenbrück. Der 46-Jährige ist in der Region kein Unbekannter und arbeitete früher unter anderem im Nachwuchsbereich des VfL Osnabrück. 2023 führte er den SC Spelle-Venhaus zur Meisterschaft in der Oberliga und zum Aufstieg in die Regionalliga Nord.

In Bersenbrück wartet auf Vocks eine neu zusammengestellte Mannschaft. Neun Spieler verließen den Verein, acht neue Akteure kamen hinzu. Dabei wurde der Kader verjüngt. Nach Platz neun in der vergangenen Saison soll sich der TuS unter dem neuen Trainer vor allem defensiv stabilisieren und einen aktiven Fußball entwickeln.

Der Saisonstart verlief allerdings noch durchwachsen. Gegen den SV Wilhelmshaven verlor Bersenbrück, anschließend folgte ein 0:0 gegen den BSV Rehden. Damit steht der TuS nach zwei Spieltagen mit einem Punkt auf Rang elf und wartet noch auf das erste Saisontor. Im Niedersachsenpokal gelang dagegen ein Erfolg: Der SSV Vorsfelde wurde mit 2:1 ausgeschaltet.

Mehrere bekannte Namen

Auch personell gibt es zahlreiche Verbindungen nach Osnabrück. Zu den Spielern mit VfL-Vergangenheit gehört Lejs Bukvic. Der 20-Jährige wurde ebenso wie seine Brüder Adem und Jasin im Nachwuchs des VfL ausgebildet und wechselte im Sommer vom FC Oberneuland nach Bersenbrück.

Darüber hinaus gehören mit Kapitän Nicolas Eiter, Simon James, Hakim Traoré, Elia Zucht, Philipp Schmidt und Max-Niklas Milde weitere Spieler zum TuS-Kader, die zumindest zeitweise im Nachwuchsbereich des VfL aktiv waren. Hakim Traoré ist zudem der Bruder des ehemaligen VfL-Profis Omar Traoré.

Nicht mehr zum Bersenbrücker Aufgebot gehört dagegen Marcos Álvarez. Der frühere Osnabrücker Profi verließ den TuS nach zwei Jahren und schloss sich im Sommer dem Oberligisten BSV Rehden an.

Sportlich geht es für den VfL am Freitag vor allem darum, nach dem schwierigen Start in die Zweitligasaison den Rhythmus zu halten. Das Testspiel gegen den Oberligisten bietet Schultz zugleich Gelegenheit, die Belastung innerhalb des Kaders zu steuern und weitere Spieler unter Wettkampfbedingungen zu beobachten.