Generalprobe für Schneverdingen: SG testet beim SV Am Ettersberg

SV Am Ettersberg Am Ettersb.

Die Vorfreude steigt: In wenigen Tagen startet unsere Spielgemeinschaft beim Deutschen Ü32-Turnier in Schneverdingen, wo zahlreiche Teams aus ganz Deutschland um den Titel kämpfen. Bevor es soweit ist, steht am Sonntag (16.06., 14:00 Uhr) noch der letzte Test beim SV Am Ettersberg an. Gegen die Gastgeber um Ex-Empor-Spieler Toni Henke wollen wir noch einmal Selbstvertrauen und Rhythmus für das große Turnier sammeln.