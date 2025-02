Generalprobe für die Rückrunde!

Die Kreisoberligisten Schwalm-Eder nutzten das Wochenende, um in intensiven Testspielen an ihrer Form zu feilen. Während SG Englis/K./A. an der Defensivarbeit arbeiten wollte, suchte Tuspo Guxhagen nach einer Reaktion auf die letzte Niederlage. Wabern II zeigte sich offensiv stark, ließ aber zu viele Gegentore zu. Kreisligist Riebelsdorf setzte mit einem deutlichen Sieg gegen eine enttäuschende SG Antrefftal/Wasenberg ein Ausrufezeichen, während SG Ohetal/Frielendorf mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen tankte. Die Testspiele boten wertvolle Erkenntnisse – nun gilt es, die richtigen Schlüsse für die Rückrunde zu ziehen.