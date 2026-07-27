Generalprobe für den Oberligisten vor dem Pokalduell

Backnang hat sich in diesem Sommer eine gute Ausgangslage erarbeitet. Nach dem torreichen 4:4 zum Auftakt gegen den Landesligisten FC Esslingen folgten fünf Siege. Zuletzt setzte sich die Mannschaft im Rems-Murr-Duell knapp mit 1:0 gegen das Landesliga-Spitzenteam SG Schorndorf durch. Tim Pöhler erzielte den entscheidenden Treffer. Es war kein spektakulärer, aber ein wertvoller Befund: Die TSG kann nicht nur offene Spiele gestalten, sondern auch enge Partien kontrolliert über die Zeit bringen.

Dass der für Sonntag geplante Test bei der SG Oppenweiler/Strümpfelbach abgesagt wurde, nimmt Backnang eine weitere Gelegenheit zur Feinabstimmung. Umso wichtiger wird nun der Vergleich mit Schwäbisch Hall. Der Verbandsligist ist ein Gegner, der kurz vor dem Pflichtspielstart noch einmal mehr Widerstand bieten dürfte als ein klassischer unterklassiger Testpartner. Für Trainer Mario Marinic zählt dabei weniger das Ergebnis als die Frage, ob seine Mannschaft Rhythmus, Stabilität und Konsequenz über 90 Minuten zeigen kann.

Denn am Samstag wird es ernst. Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen trifft Backnang in der zweiten Runde des WFV-Pokals auf einen Klub, der gerade aus der Oberliga in die Verbandsliga abgestiegen ist. Das macht die Aufgabe reizvoll und gefährlich zugleich. Bietigheim-Bissingen wird gegen den Oberligisten zeigen wollen, dass der Abstand nicht groß ist. Backnang muss deshalb seine Favoritenrolle sauber annehmen.