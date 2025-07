"Licht und Schatten" - so lässt sich das "Bobo"-Wochenende des FCVE zusammenfassen. Gegen Neumarkt soll am Samstagnachmittag in Eberspoint nochmal gewonnen werden, um mit einen positiven Gefühl ins erste Punktspiel in Landau zu starten. – Foto: Thomas Martner

Generalprobe: FCVE testet beim FCE-Sportplatzfest gegen Neumarkt +++ Vilstallöwen wollen im letzten Testspiel vor dem Saisonstart den letzten Feinschliff abholen +++

Mit "Licht und Schatten" zeigte sich der FCVE beim Bonbrucker Traditionscup am vergangenen Wochenende. Nach einer äußerst schwachen Performance gegen den Gastgeber (0:2) am Freitagabend folgte eine deutlich bessere Leistung am Sonntag gegen den TSV Baierbach (5:3). "Leider gingen wir am Freitagabend durch einen individuellen Fehler mit 0:1 in Rückstand und von hier an hatten wir den Faden komplett verloren. Wir agierten viel zu ungeduldig und hatten eine extrem negative Energie auf dem Platz.", erklärt FCVE-Coach Kirschner nach dem Freitagsspiel. Etwas positives gab es am Freitagabend dann aber doch: Mittelfeldmotor Andreas Frank feierte nach über einem Jahr Verletzungspause sein Comeback bei den Vilstallöwen. Fr., 11.07.2025, 18:30 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. Bonbruck/B FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 2 0

Am Freitagabend verlor der FCVE das Halbfinale gegen "Bobo" verdient mit 0:2. Am Sonntag konnte man trotz früher Unterzahl zumindest den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung einfahren. – Foto: Thomas Martner

Am Sonntag lief es trotz Belastungssteuerung der ein oder anderen Stammkräfte dann aber besser bei den Löwen, wenngleich auch der TSV Baierbach nicht mit "voller Kapelle" auftrat: "Auch am Sonntag gerieten wir früh in Rückstand. Aber hier zeigte die Truppe dann ein völlig anderes Gesicht: Mit Überzeugung, Glaube an sich und an die Truppe blieben wir unserer Philosophie treu und drehten die Partie verdientermaßen. Auch nachdem wir ab der 25. Minute in Unterzahl spielten, war dies zu keiner Sekunde zu erkennen. Die Jungs zeigten eine tolle Reaktion und mit einer effektiveren Chancenverwertung hätten wir das Ergebnis noch weit deutlicher ausfallen lassen müssen."