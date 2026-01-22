Generalprobe erfolgreich–Ü32 mit Rückenwind zum Hallenmaster beim HSV Verlinkte Inhalte Ettlingenw.

Nach dem Turniersieg im vergangenen Jahr trat die Ü35 des FV Ettlingenweier erneut beim Hallenturnier des TSV Schöllbronn an. Der Start in die Gruppenphase verlief zunächst holprig: Gegen die SG Neusatz/Rotensol kam man nicht über ein 1:1 hinaus, ehe ein souveräner 4:0-Erfolg gegen den TSV Spessart folgte. Ein weiteres 1:1 gegen den SSV Ettlingen machte das letzte Gruppenspiel entscheidend. Mit einem späten 2:0-Sieg gegen den ASC Grünwettersbach sicherte sich der FVE Platz zwei und den Einzug in das Halbfinale. Dort wartete mit dem Karlsruher SC ein namhafter Gegner. Der FVE bestimmte das Spiel, blieb jedoch torlos. Im anschließenden Neunmeterschießen behielt Ettlingenweier die Nerven und setzte sich mit 2:0 durch. Im Finale gegen den SV Burbach ließ der FVE dann keine Zweifel mehr aufkommen und gewann verdient mit 2:0. Trotz lautstarker Unterstützung der Burbacher Fans krönte sich der FVE erneut zum Turniersieger – ein gelungener Auftritt und ein stimmungsvoller Turnierabschluss.

Am dritten Januarwochenende stand für die Ü32 das Mitternachtsturnier des SV Mörsch und der Sportfreunde Forchheim an. Im Auftaktspiel gegen Gastgeber SV Mörsch geriet der FVE bereits nach acht Sekunden in Rückstand. Sebastian Kraut und Simon Revfi drehten die Partie jedoch und sorgten für den ersten drei Punkte. Im zweiten Gruppenspiel gegen Phönix Durmersheim folgte ein echtes Ausrufezeichen: Mit zwölf Treffern in zwölf Spielminuten feierte der FVE den höchsten Sieg des Turniers. Der umjubelte Ehrentreffer der nie aufgebenden Durmersheimer sorgte für Applaus auf den Rängen – Endstand 12:1. Im letzten Gruppenspiel gegen den FC Südstern machte die Ü32 mit Treffern von Florian Benz (2) und Marius Mößner den Gruppensieg perfekt. Im Halbfinale gegen die SV Allstars sahen die Zuschauer das wohl spielerisch beste Spiel des Turniers. Nach intensiven zwölf Minuten stand es 1:1 (Sebastian Kantz hatte für den FVE getroffen). Im dramatischen Neunmeterschießen fiel die Entscheidung erst durch den siebten Schützen – 8:7 für Ettlingenweier.