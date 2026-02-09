Generalprobe des Oberligisten VfR Aalen ist abgesagt

Es wäre der letzte Auftritt der langen Wintervorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Oberliga Baden-Württemberg gewesen, doch nun wurde das Testspiel des VfR Aalen gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen abgesagt.
Am vergangenen Mittwoch bejubelte der VfR Aalen noch ein souveränes 4:0 im Test gegen die zweite Mannschaft von Schachtar Donezk. Auch in den Partien zuvor zeigte der Zweite der Oberliga Baden-Württemberg eine ordentliche Leistung und schlug so den bayrischen Regionalligisten FV Illertissen mit 2:1. Gegen den SSV Ehingen-Süd gab es ein 6:1-Erfolg, den FV Spfr. Neuhausen bezwangen die Aalener mit 5:1, lediglich gegen Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg gab es trotz eines guten Auftritts eine 1:3-Niederlage. Mit vier Siegen aus fünf Spielen wollte der VfR Aalen nun mit Rückenwind in die Generalprobe am Mittwoch gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg gehen, doch der letzte Test wurde abgesagt.
Stattdessen geht der VfR nun mit einem Nachholspiel eine Woche früher als der Rest der Liga zurück in den Spielbetrieb der Oberliga. Der Zweite der Tabelle will sich am Wochenende direkt die Spitze zurückerobern und damit einen erfolgreichen Grundstein für die restlichen Aufgaben legen. Aufsteiger FC Denzlingen liegt bereits etwas abgeschlagen am unteren Ende der Tabelle, doch das badische Schlusslicht gilt es nicht zu unterschützen. So holte der FCD gegen den VfR Mannheim bereits ein torloses Unentschieden heraus.
